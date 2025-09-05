Acto institucional
Cáceres baila El Redoble para celebrar el Día de Extremadura
Los jóvenes Isabel, Martín, Alejandro y Cristina izan la bandera mientras Corda Duet toca el himno
El alcalde, Rafa Mateos, proclama el "orgullo de ser extremeño" y fija la mirada en un futuro "sin complejos y con determinación"
Emotivo acto de celebración del Día de Extremadura en las escalinatas del Ayuntamiento de Cáceres con la presencia de los representantes de distintas instituciones. El Redoble volvió a lucir en la plaza Mayor de Cáceres gracias al grupo cacereño que lleva su nombre, los jóvenes Isabel, Martín, Alejandro y Cristina se encargaron de izar la bandera mientras Corda Duet (compuesto por Carmen Valiente y Dylan Pujazón) ponía la nota musical.
Manifiesto
El alcalde de Cáceres, Rafa Mateos, fue el encargado de la lectura del manifiesto, donde señaló que la ciudad "sigue avanzando bajo los valores del respeto y la igualdad, y con la valentía de quien defiende con orgullo un título de tal envergadura como el de Patrimonio de la Humanidad, un legado que nos comprometemos a cuidar con el máximo rigor y cariño".
"Es una fecha muy especial para todos. Con el simbólico acto de izar la bandera queremos decir con orgullo que somos extremeños. Una región llena de encanto y belleza, de fortaleza y pasión, de historia y raíces, que mira al futuro sin complejos y con determinación", subrayó Mateos, que quiso incidir en los principales retos de la ciudad en los próximos años: ser Ciudad Europea del Deporte en 2026 y Capital Europea de la Cultura en 2031.
Himnos
Al finalizar su intervención, ocho representantes de El Redoble han bailado el que ya es himno oficial de la ciudad. Como novedad, el lunes 8 de septiembre el reloj de la fachada principal del consistorio reproducirá el himno regional al toque de campanas en dos ocasiones, a las 12.00 y a las 20.00 horas.
