Cáceres inicia un plan integral para mejorar la iluminación de la Hispanidad

El Ayuntamiento de Cáceres ha iniciado este viernes un plan integral que mejore la iluminación en la avenida de la Hispanidad tras los recientes atropellos, que se llegaron a cobrar la vida de una joven de 29 años el pasado mes de junio.

El portavoz del ejecutivo local, Ángel Orgaz, ha anunciado en rueda de prensa el inicio de los trabajos tras realizar un estudio sobre el estado actual de la avenida. La primera actuación ha sido la poda de algunos árboles que impedían que las farolas iluminasen de forma correcta a la vía.

“Hemos pasado meses estudiando qué árboles se encontraban en mal estado, así como indagando para conocer cuáles son las farolas que no estaban realizando su función de forma adecuada y no alumbraban bien la calzada, los pasos de peatones o el acerado”, ha señalado Orgaz sobre el trabajo previo al comienzo de la actuación.

Se trata de una demanda histórica de los vecinos para intentar evitar atropellos a viandantes. Hace apenas unos días reivindicaron a través de este diario que en la zona se producía un peligroso cóctel por culpa de la falta de iluminación y el exceso de velocidad de los vehículos.

Cabe recordar también que es una de las vías en las que los agentes de policía se ubican para realizar controles de velocidad de forma más habitual. “Esta medida también debe estar acompañada de la responsabilidad de los conductores, puesto que el máximo permitido es de 30 kilómetros por hora. Nuestro intento de paliar la falta de iluminación debe ser complementario a la responsabilidad con los peatones”, ha precisado Orgaz.

Otras de las medidas planteadas por el gobierno de Rafa Mateos es la instalación de pasos de cebra inteligentes para que estén iluminados de forma permanente.

Tras este primer paso de poda, que se está acometiendo a través de operarios municipales y cuyo coste no ha trascendido, se realizará un estudio para conocer cuáles son las iluminarías que están en peor estado para cambiarlas.