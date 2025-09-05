La Cámara de Comercio de Cáceres se convierte en centro formativo homologado de FP Dual

La Cámara de Comercio de Cáceres ha sido recientemente homologada como centro de Formación Profesional Dual tras la autorización de la Secretaría General de Educación y Formación Profesional de la Junta de Extremadura para que esta institución sea centro docente privado para la impartición de ciclos formativos de Grado Superior en modalidad presencial de FP.

Bajo el título ‘Instituto Cameral de Formación Profesional’, este centro docente privado se ubicará en la sede de la capital cacereña de la Cámara de Comercio (sita en la plaza Doctor Durán 2).

Con esta homologación se da un importante paso que refuerza el compromiso e interés de la Cámara de Comercio de Cáceres para dar respuesta a las necesidades formativas del tejido empresarial extremeño, ante la falta de mano de obra cualificada.

En palabras del presidente de la Cámara de Comercio de Cáceres, Gabriel Álvarez, este reconocimiento supone un gran avance en la hoja de ruta que se ha marcado esta institución para acercar la formación a las necesidades de las empresas extremeñas”.

En esta línea, el presidente cameral señala que con el Instituto Cameral de Formación Profesional se mejorará la empleabilidad de la sociedad cacereña y la conexión directa entre el mundo educativo y el empresarial de la provincia, tan necesarias para garantizar el impulso de su tejido productivo.

Bolsa de empresas

Asimismo, Gabriel Álvarez señala que ante la escasez de profesionales el nuevo centro formativo de FP Dual de la Cámara de Comercio de Cáceres se presenta como una buena solución ante la demanda de mano de obra de las empresas. Este es el principal motivo por el que la Cámara de Comercio va a contar con una bolsa de empresas para acoger alumnos de FP Dual. De esta manera, el alumnado podrá combinar la formación teórica en el aula con una experiencia práctica directa en empresas de la provincia.

En definitiva, con esta homologación, la Cámara de Comercio de Cáceres se posiciona como un actor clave en el impulso de la FP Dual en la región, reforzando su papel como puente entre el sistema educativo y el mercado laboral.