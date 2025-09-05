Desmantelado un “supermercado de la droga” en el Junquillo de Cáceres

La Policía Nacional detuvo el pasado 22 de agosto a dos personas en Cáceres (una mujer de 36 años y un hombre de 39 años) por su presunta autoría de un delito contra la salud pública, ya que su domicilio (en el Junquillo) era un “supermercado de la droga”, donde se intervinieron diversas cantidades de cocaína, hachís y MDMA.

Robo en trasteros

La investigación comenzó a raíz de la recepción de informaciones relativas a la existencia de una persona, domiciliada en la barriada del Junquillo, que pudiera estar traficando con diversas sustancias estupefacientes.

Los agentes tuvieron conocimiento del robo en varios trasteros en el residencial y sospecharon de que habrían intentado “dar un vuelco” en alguno para ocultar droga.

No obstante, de entrada los agentes no dieron con el trastero en cuestión. Durante la investigación de estos robos, se pusieron en contacto con el detenido “a fin de que les mostrara su trastero y otro que tenía alquilado”.

Vigilancia

Y en el servicio de vigilancia establecido, observaron cómo minutos después de hablar con los agentes, la pareja del investigado “accede a uno de los trasteros y sale portando una gran bolsa con sustancias estupefacientes”.

Según el relato policial, la mujer fue detenida inmediatamente. “Al momento, bajó también el investigado, siendo detenido igualmente”. Con la preceptiva autorización, se llevó a cabo una entrada y registro en el domicilio de ambos, interviniendo gran cantidad de droga.

Un total de: 927 gramos de cocaína, 8 kilos de hachís, 124 gramos de MDMA, más de 1.700 euros en efectivo, tres básculas de precisión, una envasadora y múltiples bolsas de distintos tamaños.

Los detenidos, ambos con antecedentes, fueron puestos a disposición de la autoridad judicial, decretando el ingreso en prisión de ambos.