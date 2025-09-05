Helga de Alvear rinde homenaje en Cáceres a la mujer que lo hizo posible

Este mes de septiembre, el Museo Helga de Alvear organiza el primer gran homenaje a Helga de Alvear, la coleccionista, galerista y filántropa cuya visión y generosidad hicieron posible la creación del museo que lleva su nombre en Cáceres.

Los días 20 y 21 de septiembre, el museo abrirá sus puertas para celebrar su vida y legado con un programa especial que incluye la inauguración de nuevas salas de exposición, visitas comentadas, actividades participativas y conciertos, en una cita que busca destacar la influencia de Helga de Alvear en el arte contemporáneo y su firme compromiso con la cultura.

Noche del Patrimonio

Como antesala a este homenaje, el museo se suma a la programación de la Noche del Patrimonio el sábado 13 de septiembre, con una nueva edición de la icónica Helga’s DJ Session, que esta vez contará con la participación de DJ Lou Riff. Además, habrá visitas guiadas nocturnas gratuitas y puertas abiertas hasta la medianoche, permitiendo al público descubrir el museo en un ambiente diferente y festivo.

Antes de la clausura oficial del homenaje, los visitantes aún están a tiempo de disfrutar de la exposición de Santiago Sierra, "2.060 dientes, The Maelström Archivo y Bandera negra", abierta al público hasta el 21 de septiembre, con posibilidad de realizar la visita de forma libre o guiada. Como es habitual, el museo continúa su labor educativa con talleres infantiles y visitas escolares, invitando a los más pequeños a descubrir el arte contemporáneo desde la creatividad y el juego.