La Hispanidad de Cáceres busca blindarse ante el peligro: "Es muy importante que pongan pulsadores en los pasos de cebra"

Hace un par de días, este diario publicó un reportaje que aglutinaba las quejas de los vecinos de la avenida de la Hispanidad de Cáceres por la falta de iluminación en la noche. "No se ve nada", aseguraban los cacereños, que hablaban, incluso, de "miedo" cuando caía el sol. Unas reclamaciones vecinales que ya han sido atendidas por el ayuntamiento de Cáceres, pues esta misma mañana se ha anunciado un plan integral para combatir la problemática en la concurrida vía: podas de árboles y revisión de farolas. Además, plantean la posibilidad de instalar pasos de cebra inteligentes, que estén iluminados de forma permanente. Una medida en la que los vecinos inciden.

Para poner en contexto, quienes frecuentan la avenida por la noche aseveran que la espesura de los árboles tapa las farolas, mermando la eficacia de las mismas. El atropello mortal en Cáceres a una joven de 29 años a finales de junio, unido a otros dos fallecimientos por la misma causa durante la última década, no han hecho sino agravar la polémica. Por ello, el portavoz del Ejecutivo local, Ángel Orgaz, ha asegurado hoy que "hemos pasado meses estudiando qué árboles se encontraban en mal estado, así como indagando para conocer cuáles son las farolas que no estaban realizando su función de forma adecuada y no alumbraban bien la calzada, los pasos de peatones o el acerado".

Carlos Gil

Un estudio que se ha materializado este viernes, con cuatro operarios trabajando en la avenida. Tras ello, se iniciarán las actuaciones para renovar las farolas necesarias. Al respecto, Diego Vicente Escudero, vecino de la zona y exconcejal de Cáceres, considera que "tendrían que poner luminarias más potentes y más bajas". "Este problema se viene percibiendo desde hace ya muchos años, no es nuevo, como tampoco lo es el exceso de velocidad. Al ser una recta muy larga, los conductores cogen una velocidad excesiva y si a eso le añades la iluminación deficitaria, ya tienes el accidente al 99%".

Diego Vicente Escudero, vecino. / El Periódico

En este sentido, Orgaz ha recordado que "la medida debe estar acompañada de la responsabilidad de los conductores, puesto que el máximo permitido es de 30 kilómetros por hora. Nuestro intento de paliar la falta de iluminación debe ser complementario a la responsabilidad con los peatones", ha precisado.

Sea como fuere, Escudero, aunque se muestra contento con las actuaciones, considera que el ayuntamiento no tendría que esperar a que haya una reclamación vecinal, sino estar un poco más ojo avizor, estar atento a ver si se necesita algo e intervenir inmediatamente". "A los vecinos les ha costado mucho trabajo conseguir que se actúe, porque llevan mucho tiempo queriendo que se mejorase la iluminación", dice en la misma línea Juan Antonio Domínguez, encargado de la Multitienda Ferrer. Según asevera, en su negocio "se escuchaban quejas casi todos los días por la falta de iluminación".

Una opinión algo más amable con el Consistorio guarda Miguel Merino. "Me parece que están haciendo bastante por la ciudad. Están podando muchísimos árboles y metiendo muchas instalaciones nuevas. Se están portando muy bien", considera. El cacereño no suele recorrer la Hispanidad cuando cae la noche, pero sí ha visto los carteles pegados a las farolas (las quejas de los vecinos por la falta de iluminación) y cree que "si lo solucionan, mejor". Eso sí, hace hincapié en otra medida que considera "muy importante": "que haya pulsadores en los pasos de cebra. Sería maravilloso que los pusiesen".

Miguel Merino, vecino. / El Periódico

María del Pilar se mantiene en la misma línea. Aunque reside en un pueblo de Las Hurdes, tiene un piso en la zona, donde vive su hija mientras estudia. "El paso de cebra que se ubica junto al desvío de la avenida de Cervantes es muy peligroso. Aunque parezca que los coches no están cercan, en realidad vienen disparados, y no paran. Tendría que estar iluminado o tener un pulsador, igual que el que se encuentra un poco más arriba", opina.

Queda por ver cuál es el resultado de las labores efectuadas por el Ayuntamiento de Cáceres y de ese plan para instalar pasos de peatones inteligentes. Hasta entonces, los vecinos expresan su opinión sobre las actuaciones y lo que consideran que debe hacerse para garantizar la seguridad en la avenida de la Hispanidad.