El impacto de las obras en los negocios de Cáceres: "Hemos perdido hasta 200 clientes al día"

El cruce de la avenida de España con la calle Clara Campoamor, a la altura de la Fuente Luminosa y la rotonda del Puente de San Francisco. Dos de las zonas más transitadas por el tráfico en Cáceres han estado cortadas (entre otras muchas vías) este verano, de manera simultánea, por las obras para mejorar la red de saneamiento y abastecimiento. Los coches ruedan por la primera desde el martes, mientras que la segunda va a pasar un otoño invadida por las máquinas, pues está previsto que se alarguen hasta diciembre. Para algunos, 'simplemente' incomodidad; un ligero trastorno de su día a día que no tiene mayor importancia. Para otros, un auténtico calvario que está afectando a sus negocios. "Hemos perdido hasta 200 clientes al día", dice Jorge, dueño del Estanco Colón.

"Un barrio incomunicado"

Su establecimiento se sitúa en la parte baja de la avenida Virgen de la Montaña. Una vía que durante las últimas semanas ha tenido bloqueado uno de los principales accesos de bajada (la Fuente Luminosa) y uno de los grandes emisores de vehículos hacia la subida (la rotonda del Puente de San Francisco). ¿Las consecuencias? El empresario responde tajante: "Han dejado un barrio incomunicado". Uno de los trabajadores del local vive en Mejostilla y el gerente describe el periplo que ha tenido que hacer para poder llegar a su puesto de trabajo. "Llegaba al Caballo, para después conducir hasta la Cruz de los Caídos, tragándose, antes, todo el atasco de Gil Cordero. Desde allí, seguir por la avenida de España y ya girar por la Virgen de la Montaña", explica. Sin embargo, esto podría englobarse dentro de esa incomodidad. Lo peor, matiza Jorge, son "las consecuencias económicas".

"No se puede cortar el flujo de gente a una calle tan transitada porque nos asfixian económicamente", asevera el propietario. "Tengo un sistema informático y puedo ver la diferencia de compradores con respecto al año pasado. Si tenemos hasta 200 clientes menos al día y un paquete de tabaco cuesta 6 euros... solo hay que echar cuentas. Nosotros no tenemos un margen de beneficio de un 40%", afirma. Visiblemente molesto, el dueño del estanco explica que, a la vez, tiene que seguir pagando los mismos seguros, impuestos o gastos de personal. "¿Qué hacemos? ¿Despedimos a gente?", pregunta.

Obras desde el año pasado

Las rehabilitaciones le han tocado de lleno, pues fue en diciembre del año pasado cuando Reyes Huertas (que empieza a unos 20 metros de su local) vio plantada una valla por las obras en un bloque para crear apartamentos turísticos. "Después Colón, que lo han abierto y cerrado constantemente. Luego San Francisco, y más tarde, en la avenida de España", expone el gerente, que pone el foco en la remodelación de la propia Virgen de la Montaña, después de que se presentase el proyecto hace un par de meses.

"Lo que tendrían que hacer es adecentar el bulevar y ya está, no cortar el tráfico dos años, hundir los negocios dos años y poner una bandeja maravillosa que nadie va a utilizar. La gente que pasea por Cánovas, San Pedro de Alcántara o Gómez Becerra no va a venir aquí por mucho que la hagan nueva, porque esto no deja de ser una cuesta abajo", considera.

Sea como fuere, retomando las actuaciones en la red del agua, el propietario del estanco dice que "la gota que colma el vaso es que se llevasen trabajadores de la rotonda del Puente de San Francisco a la Fuente Luminosa para agilizar las obras. O bien el ayuntamiento no ha programado bien los trabajos o bien la empresa concesionaria no tiene trabajadores suficientes". Este diario ha tratado de contactar con la Casa Consistorial para aclarar la cuestión, pero todavía no ha obtenido respuesta.

Otra percepción

Con quien sí hemos podido hablar es con otros negocios de la zona y es cierto que no todos tienen la misma percepción. Gerardo es el propietario del bar Pampa, prácticamente enfrente del estanco. "La gente que viene aquí llega a pie normalmente, más que en coche, porque aparcar por esta zona ya es prácticamente imposible". "Sí se ha notado menos flujo, pero a mí quienes me interesan son las personas que llegan andando". Además, el hostelero asegura que muchos de sus clientes son vecinos del barrio, que no han dejado de acudir, y también turistas, de los que no cree "que se muevan mucho con el coche por la ciudad".

En cualquier caso, el empresario sí considera que "quizá tendrían que haber ido realizando las actuaciones más paulatinamente, no cerrando todos los accesos. Tanto San Francisco como el cruce de la avenida de España con Clara Campoamor son dos zonas muy transitadas, y a lo mejor se tendría que haber hecho de una en una, aunque no sé si era algo necesario".

Obras "fundamentales"

Más allá de eso, lo que sí señala el Ayuntamiento de Cáceres es que, aunque las actuaciones "comprensiblemente alteran el día a día de los ciudadanos", "son fundamentales para el mejor servicio de los cacereños". Fundamentales, aseveran, para solventar problemas como reventones, caídas de presión o taponamientos a causa del óxido.