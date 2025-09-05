La parte antigua de Cáceres se convierte en plató de televisión para rodar un documental sobre el exilio

La parte antigua de Cáceres vuelve a convertirse en un plató de televisión para el rodaje de una serie-documental titulado 'El exilio. La España sin historia'. La productora Tarabilla 97, SL ha sido autorizada por parte de la junta de gobierno local para grabar un episodio en la ciudad.

El permiso será para los días 23 y 24 de septiembre de 2025, entre las 9.00 y las 15.00 horas en la pedanía cacereña de la Estación de Arroyo-Malpartida, y desde las 15.00 a las 22.00 horas del día 23 en la Judería Vieja de la ciudad monumental.

Eduardo Noriega, en la plaza de Santa María, durante el rodaje de ‘Inés del alma mía’. / EL PERIÓDICO

Por el momento, no han trascendido más datos sobre el documental que se grabará en Cáceres. La productora no está promocionando aún quienes serán los actores o protagonistas, ni siquiera el asunto exacto de lo que tratará, aunque todo indica que será sobre las personas que abandonaron el país durante la Guerra Civil.

Por otro lado, se ha autorizado a la Asociación Divertea a la organización de una marcha solidaria circular el próximo 28 de septiembre, en horario de 9.00 a 16.00 horas, con salida y meta en la plaza Mayor. También habrá diversas actividades en el Foro de los Balbos.