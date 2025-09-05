Un podcast en la plaza Mayor de Cáceres con la influencer Elena García

La Asociación Extremeña de Mujeres con Discapacidad ha recibido la autorización de la junta de gobierno local para grabar en directo un podcast inclusivo en la plaza Mayor de Cáceres y diversos espacios de la ciudad monumental el próximo 13 de septiembre de 2025, en horario de 10.00 a 13.30 horas.

Participará la influencer Elena García (@elsilenciodeelenagarcia en Instagram), una mujer de 38 años natural de Almagro (Ciudad Real), que se quedó sorda de repente cuando apenas tenía 21. El mundo se le vino encima, pero gracias a su esfuerzo, reivindicaciones y luchas por sus derechos y los de las personas con discapacidad ha logrado frutos a nivel laboral y ha conseguido convertirse en un referente para las mujeres con discapacidad en el mundo rural.

Lo hace a través de las redes sociales y de sus libros. Ya ha redactado dos:

. También hace podcasts y distintas iniciativas en las que emprende.

Día de prevención del suicidio

Por otro lado, se permite a la oenegé 'Teléfono de la Esperanza' a la celebración del Día Mundial de Prevención del Suicidio en las escalinatas del ayuntamiento el próximo 10 de septiembre en horario de 18.00 a 22.30 horas. Habrá una actuación, lectura de un manifiesto, encendido de velas y suelta de globos en homenaje a las personas fallecidas por suicidio. La fachada del consistorio se iluminará de color naranja en apoyo a esta causa.

Carrera Aldea Moret

Y por último, se autoriza a pulsaciones.net a la celebración de la carrera popular solidaria Aldea Moret el próximo 21 de septiembre, organizada por la Asociación Aldea Utopía, a partir de las 10.00 horas. La salida y la meta será en la calle Río Ródano y contará con varias pruebas deportivas y una ruta senderista de cinco kilómetros.