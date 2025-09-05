El PSOE califica de "vergüenza" el verano cultural en Cáceres

La portavoz del Grupo Municipal Socialista (GMS), Belén Fernández, en el Ayuntamiento de Cáceres ha criticado la agenda cultural de este verano gestionada por el consistorio. "Lo que ha ocurrido en materia cultural es directamente una vergüenza, con un verano culturalmente muerto. No ha habido una programación digna, adaptada a todos los públicos. Solo cuatro actuaciones de pequeño formato, mal anunciadas, sin planificación, y con una asistencia mínima".

Política cultural

"Tenemos que agradecer a la Diputación de Cáceres lo más destacado en materia cultural en el verano cacereño, que han sido los Conciertos del Pedrilla”.

Para la portavoz esta falta de programación no es casualidad, “es el reflejo de una política cultural basada en la dejadez, la improvisación y la falta de respeto hacia los agentes culturales de Cáceres. No se ha contado con ellos, no se les ha apoyado, y se ha empobrecido dramáticamente a un sector fundamental para el desarrollo de nuestra ciudad. Seguiremos reclamando una revisión completa de la gestión cultural, con una programación anual seria, en la que se promueva la participación de los agentes locales”.

Abandono

Además, según la portavoz, hay un "abandono generalizado en el mantenimiento de la ciudad que no se puede ignorar, “basta con dar un paseo por nuestros barrios para ver aceras levantadas, alcorques vacíos, parques descuidados, cucarachas y, especialmente, unas piscinas públicas en un estado lamentable justo en pleno verano, cuando más se necesitan”.

“Es una muestra más de que no hay gestión, no hay cuidado por lo cotidiano, y eso también tiene consecuencias en la calidad de vida de nuestras vecinas y vecinos y en la imagen que damos a quienes nos visitan”, ha resaltado.