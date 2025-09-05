Grandes romerías en Cáceres con las cofradías del Humilladero y Amor
Ambas serán el fin de semana del 14 de septiembre, en los templos del Espíritu Santo y San José
Restan meses para el comienzo de la Semana Santa de Cáceres, pero las cofradías no dejan de organizar actividades para seguir dinamizando la vida cofrade en distintos puntos de la ciudad. La junta local de gobierno del consistorio cacereño ha autorizado la organización de dos romerías el fin de semana del 14 de septiembre.
Humilladero
Por un lado, la cofradía del Cristo del Humilladero y Nuestra Señora de la Encarnación disfrutará de sus actos en la explanada de la iglesia parroquial del Espíritu Santo los días 13 y 14 de septiembre del año 2025, en horario de 12.00 a 2.00 y de 12.00 a 18.00 horas respectivamente, así como la realización de una procesión el día 14 de septiembre, de 12.00 a 13.00 horas, con salida y llegada al mismo templo.
Hermandad del Amor
Por otro lado, se ha permitido a la Hermandad del Amor a realizar su romería el día 14 de septiembre en la calle Eulogio Blasco, delante del templo parroquial de San José, dentro del horario comprendido entre las 11.30 y las 17.00 horas.
