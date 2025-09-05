Fin de semana vibrante en Cáceres: conciertos, proyecciones y danza para todos

Música, proyecciones y pasos de baile para todos los gustos.

Concierto de Chingo Kids en el Corral

Este sábado 6 de septiembre a las 19.00 horas en el Corral de las Cigüeñas se desarrollará el concierto de Chingo Kids, "un trío desenfrenado de Madrid, que han nacido por y para la fiesta". Sus versiones punk de clásicos atemporales los han posicionado como los referentes indiscutibles de la BBCE (Bodas, Bautizos, Comuniones y Entierros). Su trayectoria incluye presentaciones en cumpleaños, bodas, jubilaciones y festivales destacados como 'Abeja Rock 2025', lo que respalda su consolidación en la escena. Su espectáculo, cargado de energía, diversión y buen ambiente, garantiza una experiencia vibrante que no dejará a nadie indiferente.

Jornada de puertas abiertas en 'Espacio Bambú'

La escuela de baile para adultos en Cáceres, 'Espacio Bambú', convoca una jornada de puertas abiertas desde el martes 9 hasta el 24 de septiembre. El espacio ofrece diversas clases para adultos, tales como, el teatro musical, contemporáneo, heels sexy style, danza del vientre, jazz broadway, tribal fusión y ats y kpop y urbano desde los 12 años.

'Quadrophenia' en la Filmoteca de Extremadura

El jueves 11 de septiembre a las 20.30 horas, la Filmoteca de Extremadura, ubicada en Ronda de San Antón, 8, en Cáceres, acogerá la proyección de Quadrophenia, dentro del ciclo Cine y Música Movietone. Dirigida por Franc Roddam, esta película es una adaptación del emblemático álbum de The Who y narra la historia de Jimmy, un joven británico de los años 60 inmerso en la cultura mod y sus conflictos generacionales. Con un estilo visual dinámico y una banda sonora memorable, la película refleja la búsqueda de identidad y libertad de toda una generación.