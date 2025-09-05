El taller 3D que crea réplicas exactas de Jesús Nazareno para preservar su legado en Cáceres

Andrés Pozo Dávila es el propietario de '3D Cáceres Impresionado', una empresa local especializada en la creación de logotipos, escaneado 3D, flyers, rótulos, diseño web y planos tridimensionales. Tras dedicar más de media vida al sector de las telecomunicaciones, decidió dar un giro profesional y transformar su pasión en su forma de vida. Natural de Zalamea de la Serena, Pozo lleva 15 años afincado en Cáceres, ciudad que ahora también acoge su proyecto empresarial.

Inicios

El proyecto nació hace seis años, aunque recientemente han cambiado de local, situado en la calle García Plata de Osma, número 7. “Hemos pasado de una tienda de 28 metros cuadrados en alquiler a un espacio en propiedad de 200 metros, donde actualmente tengo más de 40 máquinas trabajando a pleno rendimiento”, explica. En '3D Cáceres Impresionado' ofrecen soluciones a medida tanto para particulares como para grandes empresas. Desde la reparación de piezas descatalogadas de electrodomésticos antiguos, que diseñan y fabrican desde cero, hasta creaciones personalizadas inspiradas en dibujos o animaciones. “Lo normal es que diseñemos las piezas desde cero”, señala. Además, trabajan a gran escala con empresas y productoras de televisión, elaborando elementos para decorados y escenografías.

Réplicas o salvaguarda

Además del diseño y fabricación de piezas, también realizan escaneados 3D de objetos para su reproducción o conservación. “Por ejemplo, estuvimos en la iglesia de Santiago escaneando a nuestro padre Jesús, con el objetivo de crear una réplica exacta. Pero, sobre todo, se trataba de una salvaguarda, si algún día ocurriera una desgracia, un incendio, un robo o una pérdida, al menos habría una copia fiel, tanto en tamaño como en tonalidades y colores”, explica.

Pandemia

Su compromiso con la comunidad se hizo notar durante la pandemia, fabricaron más de 3.000 pantallas faciales y 5.000 salva orejas, todo de forma altruista. “Intentamos ayudar siempre que podemos”.

Proyectos a gran escala

Han colaborado con el Espacio Belleartes y con varios institutos, donde imparten formación a docentes para integrar el modelado y la impresión 3D en distintas materias. También trabajan con diseñadores y artistas freelance, y participan en proyectos de gran envergadura, como el que realizaron a finales del año pasado para el Oceanogràfic de Valencia, 32 metros cuadrados de coral hiperrealista que siguen expuestos en una de sus cámaras.