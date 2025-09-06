Amex: la música siempre por delante en Cáceres

En septiembre hay muchos reencuentros. Unos más apetecibles que otros, depende de a quién se le pregunte. La realidad es que esa rentrée recompone, sin pretenderlo, esa espontaneidad e improvisación que siempre caracteriza al verano. Cuando termina agosto y se asoma el otoño, también lo hace una época que a los cacereños les resulta fascinante por excelencia. Puede parecer que todo surge de la inercia de los años porque el esfuerzo que hay detrás nunca se ve, pero detrás de cada sigla hay un arrojo singular, más teniendo en cuenta los tiempos que corren. Se suceden a partir de ahí, el festival de Blues, el festival Irish Fleadh, Horteralia, Extremúsika, el recién nacido -y bienvenido- Aguas Vivas fest y Amex.

Este último es el que parece encargarse de dar la bienvenida. Siempre, el primer fin de semana de septiembre, sin falta, llueva o truene, cuando la región aún se sobrepone a la vuelta y aguarda el esperado 8 de septiembre festivo, ahí está el escenario de las músicas extremeñas. No hay mejor manera de hacer y honrar a Extremadura que hacer que suba al escenario.

Tres días de conciertos

Este año, el cartel prepara tres días de conciertos, como de costumbre, en el Foro de los Balbos, su ubicación fetiche con La Mendinga, Mind Traveller, Whatever!, Prosav, Veora, The Black-Suites Ladies, Miguel Rumbao y los alumnos de escuelas de música . Cierto es que podría aspirar a conquistar la plaza Mayor, pero el reducido aforo de la plazoleta junto a la muralla parece ser suficiente. Si no llueve, como es el caso de este fin de semana, el goteo incesante de locales y por qué no, algún visitante, se deja ver por los directos.

Es ahí donde se producen los reencuentros más esperados, los que, a través de abrazos, dejan claro que septiembre siempre vuelve y que las amistades, aunque el verano las aletargue en la distancia, también siguen. Y ahora, a empezar.