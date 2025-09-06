Asfaltado nocturno y respetuoso con el Leroy Merlin de Cáceres

Hablar de obras en Cáceres no es ninguna novedad. Las actuaciones para mejorar la red de saneamiento y abastecimiento o el asfaltado se han extendido por diferentes puntos de la ciudad durante los últimos meses. Todas ellas se han producido, como suele ser habitual, entre la salida y la puesta de sol. Sin embargo, hay una zona donde las rehabilitaciones se han ejecutado por la noche, generando sorpresa entre algunos vecinos. Se trata de la mejora del firme los tramos 3 y 3A de la N-630, la llamada avenida del Ferrocarril a su paso por Cáceres, que depende del Ministerio de Trasportes y Movilidad Sostenible y donde se ubica una conocida cadena francesa especializada en bricolaje, construcción o jardinería: el Leroy Melin.

Imposibilidad de llegar en coche por otra vía

La imposibilidad de llegar a la superficie en coche de otra manera que no sea a través de la mencionada vía (se ubica entre los kilómetros 554 y 554,650, lo que es el tramo 3), y las propias características de la empresa, han hecho que el asfaltado de la sección comprendida entre Virgen de Guadalupe y la avenida de Alemania, así como la glorieta 'Movimiento Scout' (tramo 4) se efectúen con nocturnidad (que no alevosía) durante la primera semana de septiembre. Allí, se han realizado trabajos de fresado y reposición del firme en tramos deteriorados, renovación de la capa de rodadura completa, reposición de espiras inductivas en estaciones de toma de datos para tráfico (ETDs) y pintado de marcas viales.

Asfaltado nocturno en la avenida del Ferrocarril. / El Periódico

765.000 euros

Lo mismo se ha hecho en el resto de tramos: el 1 se corresponde con la calzada izquierda (sentido Sevilla) entre avenida de las Arenas (km 553,050) y Virgen de Guadalupe (km 554); el 2, la calzada derecha (sentido Salamanca) entre las mismas vías; y, el 4, la calzada derecha (sentido Salamanca) entre avenida de Alemania (km 554,650) y Virgen de Guadalupe. Las actuaciones se incluyen dentro del contrato de mantenimiento preventivo y mejora de las carreteras integrantes de la Red de Carreteras del Estado, en Extremadura, con un importe global de 8,3 millones de euros (IVA incluido), siendo el importe estimado de esta actuación de 765.009,70 euros.