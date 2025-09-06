Condenados a 4 años de cárcel por tráfico de drogas y tenencia ilícita de armas

La Audiencia Provincial de Cáceres ha condenado a 4 años de prisión a un hombre y una mujer por un delito de tráfico de drogas (sustancias que causan grave daño a la salud) y otro delito contra el orden público de tenencia ilícita de armas.

Pedían 7 años

La Fiscalía Provincial solicitaba 7 años de prisión para cada uno de los condenados: 5 por tráfico de drogas y multa de 2.030 euros; y 2 por tenencia de armas. La defensa de los acusados solicitó la libre absolución con todos los pronunciamientos favorables.

Ademas, se introdujo en ambos acusados la atenuante analógica de drogadicción. Esto ha supuesto que se les imponga a ambos acusados las penas de 3 años de prisión y multa de 1.000 euros con una responsabilidad personal subsidiaria de un mes en caso de impago por el delito de tráfico de drogas y la pena de un año de prisión por el delito de tenencia ilícita de armas.

Los hechos probados determinan que los reos «no tienen medios de vida conocidos y su sustento económico es obtenido a través de las ganancias provenientes del tráfico de drogas» en la ciudad de Plasencia, según la sentencia recogida por el Periódico Extremadura. El acusado tenía antecedentes penales, aunque no imputables a esta causa; mientras que a ella no le constaban.

Ambos se dedicaban en la capital del Jerte a la venta de sustancias estupefacientes, en la modalidad de menudeo, principalmente de «heroína, cocaína y revuelto de ambas». Para el ejercicio de dicha «distribución y tráfico de sustancias empleaban la vivienda de un familiar» del condenado, ya fallecido. En la referida vivienda fueron hallados 8.09 gramos de cocaína, con una riqueza del 65.27%, adulterada con Fenacetina, un fármaco que se empleó como analgésico y antipirético, cuyo valor es de 677, 72 euros.

Vigilancia

De la actuación de vigilancia de la vivienda, realizada por los agentes de la Policía Judicial, interceptaron hasta cuatro hombres portando resina de cannabis y envoltorios con cocaína y heroína. En la incautación que se realiza en la vivienda de los acusados también se aprehenden 900 euros en efectivo, básculas de precisión e instrumentos de corte.

Además, se encontraron las siguientes armas, careciendo los acusados de las licencias: una escopeta de calibre 12/70 superpuesta con el número de serie y marca borrados y con capacidad para el disparo; una escopeta yuxtapuesta, «en mal estado de conservación, con mal funcionamiento mecánico y no apta para el disparo»; y 23 cartuchos semi metálicos de calibre 12/70.

