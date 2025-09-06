Reclaman un plan para repoblar los municipios de Cáceres: «Pierden población a chorros»

La plataforma MSU-Norte de Extremadura reclama a instituciones como la Junta de Extremadura o la Diputación de Cáceres que creen un plan disruptivo para repoblar municipios del norte de Cáceres, así como decisiones valientes para responder a la emergencia del despoblamiento.

Incendios

En la jornada del jueves se celebró la reunión de la formación, que en primer lugar mostró su apoyo y solidaridad a los vecinos, ganaderos, sector turístico y localidades afectadas por los incendios de este verano en la región. Aprovecharon también para reclamar un debate permanente y presupuestos suficientes en 2026 para estar mejor preparados para los fuegos forestales del año 2026.

Emergencia poblacional

«La mayor parte del territorio y pueblos de la región se encuentran en situación de emergencia poblacional. Es el gran asunto. Estamos perdiendo la batalla contra la despoblación, las políticas públicas y los miles de fondos europeos desplegados durante los más de 50 años de autonomía enla región no han logrado detener la pérdida de población y el éxodo rural. Los ciudadanos rurales tienen derechos, merecen oportunidades y esperanza. Se necesita un cambio de paradigma e impulsar otro modelo de desarrollo rural-urbano en la región», señalan a través de una nota de prensa.

Presupuestos de 2026

«Proponemos que, de abajo a arriba, se dote en los presupuestos de 2026 de la Junta de Extremadura y la Diputación de Cáceres un plan valiente para atraer a más gente en el pueblo», indican.

Datos

En la reunión analizaron los datos oficiales del INE de la provincia de Cáceres. «En las últimas décadas, de 1950 a 2024 se han perdido el 29,42% de la población. Un total de 161.582 habitantes. Desde que se creó la autonomía, el número de habitantes ha bajado un 8,24%, perdiendo 34.803 residentes. Es decir, con datos de 2024 suponen el total de la población de los 113 pueblos más pequeños de la provincia. Es como si hubieran cerrado 113 municipios. Afortunadamente no es así de forma literal. Pero es por ello que hay que replantearse de forma disruptiva y radical todas las políticas públicas y alinearlas para crear riqueza, empleo y servicios públicos de proximidad y efectivos. Un territorio vacío es un terreno sin gestión», recalcan.

Propuestas

Las cinco medidas que proponen a las instituciones pasan por crear un paquete de desgravaciones fiscales a vecinos, autónomos y empresas de todos los municipios menores de 550 habitantes, más y mejores servicios públicos, red de transporte a zonas rurales, vivienda y conectividad y creación de riqueza en el medio rural.

Declaración de Oleiros

En este sentido, el presidente provincial, Miguel Ángel Morales, estuvo el pasado jueves en la localidad portuguesa de Serta para proceder a la firma de la Declaración de Oleiros con los municipios de la Beira Baixa y crear, de esta forma, una Agrupación Europea de Cooperación Territorial entre ambas regiones para crear una eurozona de 500.000 habitantes y 25.000 kilómetros cuadrados.

Cáceres y Portugal firman la Declaración de Oleiros para impulsar la autovía a Monfortinho y la conexión ferroviaria / Diputación de Cáceres

Así trabajarán

Este grupo operará en áreas tradicionales de cooperación (medio ambiente, energía, protección civil, desarrollo económico, turismo y cultura), con especial atención y prioridad a las cuestiones de movilidad e infraestructuras (la autovía autonómica Ex-A1 hasta Monfortinho, y la IC-31 hasta Castelo Branco) y al patrimonio natural compartido (la Reserva de la Biosfera Transfronteriza y el Parque Internacional Tajo-Tejo). Otros de los fines con los que van a trabajar son la mejora de la accesibilidad vial y ferroviaria, retener población y una mayor promoción del tejido empresarial.

