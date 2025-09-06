Diez causas que instruirá el nuevo curso judicial en Cáceres

Arranca el curso judicial, como de costumbre, en septiembre marcado por una de las grandes reformas de los últimos años, la adaptación a la nueva ley de eficiencia en la que se pasará de 3.900 juzgados unipersonales a 431 juzgados de instancia en el país. Cierto es que, además, se da la circunstancia de que Cáceres suma a este nuevo horizonte otra de sus esperadas novedades, el inicio de la ampliación del palacio de justicia, una obra reclamada durante décadas que, finalmente, se materializará en los próximos meses tras resolverse los trámites administrativos.

En ese contexto, la justicia cacereña, caracterizada por ser una de las más diligentes del país, da la bienvenida a un nuevo ciclo con la instrucción de causas que han provocado un interés mediático en los últimos meses. Desde homicidios a robos con violencia o la desarticulación de redes de explotación sexual o de expolio de objetos históricos, los juzgados tramitan diligencias de casos que conllevan meses de investigación, interrogatorios y recopilación de pruebas, algunos de ellos, incluso, se juzgarán con tribunal de jurado.

Este diario recopila los diez principales sucesos que han concluido en los tribunales en lo que va de año, el más reciente ocurrió este pasado agosto, y los que continúan la instrucción y que previsiblemente entre 2025 y 2026 llegarán a la sala de vistas siempre que no se llegue a un acuerdo previo entre las partes. En lo relativo a esas causas, gran parte de los acusados se encuentra en prisión provisional como medida cautelar adoptada por los jueces instructores.

Atropello mortal en el Casar de Cáceres

13 de agosto de 2025. Un ciclista de 60 años fue atropellado de madrugada por un conductor de 32 años en la carretera del Casar de Cáceres, que se dio a la fuga. Fue detenido horas más tarde. Las diligencias se instruyen por homicidio imprudente y omisión del deber de socorro.

Atropello mortal de la Hispanidad

29 de junio de 2025. Una joven de 29 años fue atropellada en la avenida de la Hispanidad por un conductor que se dio a la fuga. El autor del atropello se entregó en la comisaría a la mañana siguiente. Las diligencias se instruyen en el juzgado número 2 de Cáceres por homicidio imprudente y omisión del deber de socorro.

Robo a punta de navaja en la tienda de Apple

18 de julio de 2025. Tres encapuchados irrumpen en la tienda de Mecanorba en Cáceres con armas blancas y toman a los empleados como rehenes. Los trabajadores se rebelan y frustran el robo. Los ladrones huyen y uno de ellos es detenido e ingresa en prisión. Es investigado por delitos de robo con violencia e intimidación, pertenencia a organización criminal y atentado a la autoridad

Asesinato machista de Aldeanueva del Camino

27 de mayo de 2025. Un hombre está acusado de apuñalar a una mujer, que era su pareja, y lanzarla por el balcón en Aldeanueva del Camino. El juzgado decretó el ingreso del acusado en prisión provisional sin fianza. Tenían un hijo en común. El juzgado número 5 de Plasencia se inhibe a favor del juzgado de violencia sobre la mujer de Cáceres.

Muerto por la puñalada en el Perú

23 de mayo de 2025. Un menor de 17 años apuñala a un joven de 18 años junto al parque del Perú. El juzgado decreta el internamiento en el centro Marcelo Nessi de Badajoz. El juzgado de menores tramita las diligencias. El suceso se produjo a media tarde y se desencadenó tras una discusión entre ambos.

Crimen de Mohedas de Granadilla

30 de octubre de 2024. Un hombre de 70 años fue detenido por matar a otro hombre de 60 años en Mohedas de Granadilla con una escopeta de caza. El detonante fue una discusión entre ambos. La Guardia Civil le detuvo. Se da la circunstancia de que la instrucción de esta causa seguiría adelante en este momento si no fuera porque el acusado se suicidó en la cárcel en diciembre arrojándose por el hueco de la escalera.

Crimen de Moraleja

27 de octubre de 2024. Un vecino de 56 años vecino de Acebo fue encontrado muerto en Moraleja. Días más tarde, se detuvo a un hombre por su implicación en la muerte. La causa sigue en instrucción y tramita las diligencias el juzgado número 1 de Coria. El acusado se encuentra en prisión provisional.

Crimen de Hinojal

12 de marzo de 2024. Fue uno de los casos más mediáticos del año. La instrucción continúa en el juzgado número 3 de Cáceres. Un vecino de Hinojal desapareció el 22 de enero y tras meses de búsqueda, la Guardia Civil detuvo al alguacil del pueblo, que se autoinculpó e indicó el lugar donde escondía el cadáver. El acusado sigue en prisión provisional.

Operación Carmín

1 de julio de 2024. La Policía Nacional liberó tras un año de investigación a seis mujeres que eran explotadas sexualmente en pisos del Nuevo Cáceres en el marco de la operación Carmín. En este operativo se detuvo a cinco personas por su implicación en los hechos. Los acusados son dos hombres y dos mujeres, de entre 21 y 50 años.

Operación Tamussia

9 de abril de 2024. Fue una de las mayores operaciones contra el expolio de patrimonio histórico. Fueron detenidas seis personas en Moraleja. En total, se recuperaron 2.500 piezas, la mayoría monedas romanas, y los daños que provocaron en los yacimientos superan los 376.000 euros. La instrucción la lleva el Juzgado de Instrucción número 2 de Cáceres.

Un palacio de justicia para el siglo XXI Sin duda, es el proyecto relacionado con el ámbito de los tribunales que más se ha reivindicado en la última década en Cáceres. Fue en 2005, hace dos décadas exactas, cuando se inauguró en las inmediaciones de la avenida de la Hispanidad y la ronda San Francisco un flamante edificio que ponía fin a la distribución de los diferentes juzgados por toda la ciudad y los aglutinaba en un inmueble adaptado a las necesidades del momento. Solo la sede del Tribunal Superior de Justicia de Extremadura (TSJEx) mantuvo su ubicación, el palacio que fuera sede de la Real Audiencia de Extremadura, que precisamente en el último año ha conmemorado con diversos actos el 235 aniversario de su creación . Fue hace dos meses, antes del verano, cuando finalmente se propuso como adjudicataria para la construcción de un nuevo inmueble por 12 millones de euros la empresa madrileña Gestión y ejecución de obra civil (Gyocivil). Al concurso, uno de los más ambiciosos y de mayor envergadura económica y constructiva de la capital para los próximos años, se presentaron una decena de empresas de todo el país. Si nadie alega, los trabajos en el solar deberían arrancar de forma inminente y tendrán una duración de 36 meses, es decir, tres años. En concreto, el nuevo inmueble, anexo al actual por la calle dedicada al Nano, el tío de Amaral, servirá para acoger más oficinas, redistribuir los juzgados y albergar, entre otros, el juzgado de Violencia sobre la Mujer que en la actualidad se encuentra ubicado temporalmente en la trasera del TSJEx y acercar y diseñar un nuevo espacio para el Instituto de medicina legal de Cáceres, que ocupa un edificio alejado de los juzgados.

