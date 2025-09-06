Eugenio Cuadrado, abogado en Cáceres: "El ‘caso Madrila’ fue duro y marcó un antes y un después para las administraciones"

Empatía, innovación y especialización: tres pilares que definen el trabajo de Eugenio Cuadrado Cabello, asentado en una ciudad que le recibió hace dos décadas con los brazos abiertos y donde decidió abrir ‘Qualit’, un despacho multidisciplinar que combina la defensa judicial con la mediación, abordando desde conflictos vecinales hasta delitos económicos y medioambientales, siempre con un enfoque cercano al cliente y adaptado a los retos de la abogacía moderna.

Llegada a Cáceres

P: Pese a que no nació en Cáceres, lleva 20 años instalado en la ciudad, ¿qué le trajo hasta aquí?

R: Me trajo el amor hacia la actual madre de mi hija. Después de vivir en Menorca tres o cuatro años, tuvimos que elegir entre irnos Barcelona o Extremadura. La conversación fue muy rápida y a los pocos minutos ya estábamos facturando. Una decisión de la que no me arrepiento en absoluto.

P: Tras licenciarse en Derecho en la Universidad de Barcelona y una etapa inicial ejerciendo como letrado, decidió fundar su propio despacho: ‘Qualit Abogados’. ¿Qué le motivó a dar ese importante paso en su carrera?

R: Fue una decisión muy meditada. Empecé trabajando para grandes firmas, y tanto la experiencia como la captación de clientes te va llevando hacia una idea, a veces romántica, de lo que verdaderamente debe ser la prestación de servicios jurídicos. Entendí que era necesario innovar, acercarse más al cliente y garantizar un servicio de calidad constante.

Proyecto personal

P: ¿Qué diferencia a su despacho del resto de bufetes de abogados en la ciudad?

R: Primero, la cercanía y el acompañamiento. También los tiempos de respuesta: no permitimos que un cliente esté 48 horas sin respuesta. Para ello contamos con sistemas telemáticos y una tecnología propia que nos permite informarles en cualquier momento e incluso acceder a sus expedientes y archivos.

P: ¿Cuáles son las principales áreas en las que trabajan?

R: ‘Qualit’ es un despacho multidisciplinar: derecho civil, mercantil, penal económico, laboral, administrativo y medioambiental, entre otros. La gran creación normativa de los últimos años obliga a la especialización y aquí contamos con abogados expertos en cada materia.

Entrevista con el abogado Eugenio Cuadrado / Carlos Gil

Ruidos en La Madrila

P: En materia dederecho medioambiental, usted defendió a los vecinos afectados en el sonado caso de los ruidos de la Madrila, ¿cómo lo recuerda?

R: Lo recuerdo con nostalgia porque fue una experiencia profesional muy intensa que te acaba marcando. Fueron siete años de procedimiento y 21 sesiones de juicio, y todos los compañeros —los que defendían al ayuntamiento y los que apoyaban a los hosteleros— hicieron un gran trabajo. A pesar de la dureza, fue una experiencia muy grata que nos permitió aprender mucho a todos, no solo en mi caso porque la sentencia fuera favorable.

P: ¿Qué supuso esa sentencia para la historia jurídica de Cáceres?

R: Sentó un precedente, sobre todo en materia de indemnizaciones. Marcó un ítem que creo que aún no ha sido superado. Pero también se demostró el daño que se venía causando durante años, y tanto el Juzgado de lo Penal como la Audiencia Provincial lo reconocieron.

P: La condena final llevó a los hosteleros a la cárcel...

R: Ninguno esperábamos que entraran en prisión, ni siquiera la acusación particular. De hecho, fuimos los primeros en presentar escritos pidiendo su salida, porque se iban pagando multas, indemnizaciones y costas. Se dio así y fue un mal trago, pero mi objetivo y el de mi representado era que cesara la situación y se cobraran las indemnizaciones, no que se encarcelara a los empresarios.

P: ¿Qué lectura hace con el paso del tiempo?

R: Gracias a este procedimiento ha habido un cambio en la actitud de las administraciones. Ahora se toman en serio las denuncias por ruidos o contaminación acústica. Ya no hay esa dejadez, sino que ahora el ayuntamiento está funcionando muy bien. Cuando hay una denuncia de este tipo, la Policía Local activa los protocolos y se aplica la normativa vigente.

P: ¿Podría decirse que aquel caso sentó un precedente a la hora de concebir los derechos vecinales?

R: Por supuesto. Jurídicamente, permitió dar curso a las denuncias vecinales. En el caso de La Madrila no se hizo nada: se acumulaban las denuncias, pero no había ningún procedimiento. Y a nivel social ayudó a compatibilizar ocio y descanso: los empresarios tienen derecho a montar sus negocios, pero los vecinos también a que estos estén insonorizados.

Casos similares

P: ¿Se asemeja al polémico de los conciertos en el Santiago Bernabéu?

R: Es muy parecido. Los promotores no tuvieron en cuenta la insonorización necesaria antes de aprobar conciertos y demás eventos. Lo que está claro es que los vecinos no se quejan por gusto, tienen razón. Algunos lo justifican con que el estadio estaba ahí antes, pero eso no justifica incumplir la normativa acústica. Igual que uno puede tener carné de conducir y no ir a 240 km/h. El Bernabéu se convirtió en una sala de conciertos sin cumplir la normativa acústica y veremos cómo acaba este asunto.

P: ¿Algún otro caso que le haya marcado profesionalmente?

R: En Granada estamos llevando un asunto en la Sierra de Dúrcal sobre tres embotelladoras de agua que consiguieron licencias sin cumplir la normativa. Ahora estamos en juicio en el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo, porque esto ha provocado que se haya secado el caudal del río que atraviesa un pueblo cercano. Cada vez nos llegan más asociaciones ecologistas para estos temas importantes. Lo triste es que tengan que ser ellos mientras los ayuntamientos hacen poco o nada.

Suscríbete para seguir leyendo