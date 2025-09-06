Marina Salazar presenta Milagros Pop y conecta con el público de Cáceres a través del arte y el humor

Marina Salazar, artista, diseñadora y fundadora de la marca 'No Queda Tinte', presentó este jueves su exposición 'Milagros Pop' en la galería La Sindicalista. Durante el evento en Cáceres, compartió con los asistentes el origen del peculiar nombre de su firma, una historia personal cargada de simbolismo y humor. Desde niña, Marina soñaba con ser rubia, aunque siempre fue morena. Su madre, que trabajaba como peluquera, teñía a menudo a otras mujeres de rubio, y cada vez que Marina le pedía que hiciera lo mismo con ella, la respuesta era siempre la misma: "Marina, no queda tinte."

Trayectoria

Afincada en Barcelona, compagina la actividad en su estudio-taller con la labor docente en diversas universidades de Artes y Diseño. Apasionada por la estética kitsch y los objetos de segunda mano, inició su trayectoria artística hace siete años interviniendo "pongos", restaurando piezas olvidadas y revalorizando objetos rescatados de mercadillos y tiendas de antigüedades. Su trabajo ha sido expuesto en espacios como La Plataforma y en festivales como Misonny, además de haber participado en numerosas charlas y encuentros creativos a lo largo del territorio español.

Logros

Entre sus logros más recientes destaca el Premio Crema, donde fue reconocida con el ‘Cinturón al Talento’ al mejor estudio emergente. Uno de sus diseños más icónicos y virales, la Tetamundi, alcanzó notoriedad al formar parte de la escenografía de Rigoberta Bandini durante su interpretación de 'Ay Mamá'.

Actualmente, Salazar compagina el desarrollo de su proyecto artístico con un doctorado centrado en la objetología, donde investiga el papel de las figuras de porcelana como herramientas de análisis y vehículos simbólicos de poder. Se autodefine como "minimalísticamente barroca", con un estilo que coquetea con lo kitsch y una inclinación constante hacia los desafíos creativos que, según sus propias palabras, estimulan sus “rubias neuronas”.

Rigoberta Bandini, 'Ay mamá'. / El Periódico

Otro hito destacado en su trayectoria fue la creación de una falla artística, un reto que le permitió llevar su lenguaje visual y conceptual a un nuevo formato de gran escala. “Me encanta que mi arte esté reflejado en diversos formatos, la oportunidad de poder realizar una falla fue increíble”, señala Salazar. La pieza mantuvo su sello inconfundible, una mezcla de ironía, crítica social y estética kitsch que dialoga con lo popular desde una mirada contemporánea.

Ninots de la falla. / Ayuntamiento de Torrent, Valencia

Milagros Pop

Milagros Pop, su más reciente propuesta expositiva, ofrece una reinterpretación de lo divino desde una mirada que cruza lo cotidiano, lo popular y lo irónico, sin dejar de lado lo icónico. La muestra se presenta como una celebración de lo disidente y una reivindicación estética cargada de sentido crítico. "En estas piezas, el milagro no desciende del cielo, sino que se manifiesta en objetos rescatados del olvido y transformados en símbolos cargados de nuevas voces y significados. Cada figura hackeada demuestra que la fe también puede ser pop, abierta y plural. No se trata de venerar, sino de celebrar la capacidad de los objetos para mutar, contarnos quiénes somos y permitirnos reconocernos en ellos".

Fotogalería | Exposición de Marina Salazar en La Sindicalista de Cáceres / Carlos Gil

Proyectos futuros

En este momento de su carrera, la artista se muestra especialmente receptiva a nuevas colaboraciones y desafíos creativos. “Estoy abierta a propuestas, a crear proyectos que se vinculen con mi arte. Siempre digo una frase que me define mucho: "Estoy en un punto en el que a todo me apunto". Puede sonar motivadora, pero realmente resume muy bien el momento vital y profesional en el que me encuentro”, explica.

Acogida del público

Por último, Salazar quiso agradecer la acogida del público cacereño, destacando el entusiasmo con el que fue recibida: “Me he sentido muy a gusto, la acogida ha sido increíble y los chicos de 'La Sindicalista' maravillosos. Es una gran alegría ver cómo la gente conecta con las obras, poder llevar el arte a nuevos lugares siempre es emocionante. Esta experiencia me ha permitido establecer un vínculo muy especial con Cáceres, una ciudad que me ha inspirado profundamente. Me encantaría volver, porque siento que esta conexión acaba de comenzar”.