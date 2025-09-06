Nervios y nada de móviles: arranca el examen para 443 candidatos a entrar en la Guardia Civil en Cáceres

Nervios, inquietud, concentración y un repaso a las normas, nada de teléfonos móviles ni relojes inteligentes. Antes del amanecer despertaron todos porque la hora de convocatoria era las siete y media de la mañana. Así, con puntualidad militar, algunos de ellos ya han recibido formación en el Cefot -es una de las vías de acceso- se concentraban a las puertas de la escuela Politécnica, una de las veinte sedes que ha acogido de forma simultánea los exámenes para entrar en la Guardia Civil. Cáceres esperaba a 443 aspirantes. No es el único emplazamiento para realizar las oposiciones en Extremadura, Mérida también acogió las pruebas (786 candidatos).

Lo cierto es que la convocatoria ha sido multitudinaria si se tiene en cuenta que se ofertan 3.800 plazas para 28.000 candidatos en todo el país. Tanto en la sede cacereña como en el resto está previsto que a lo largo de la mañana, los aspirantes a entrar en la benemérita realicen esta primera fase de un proceso exigente. En primer lugar, este sábado se someten a test teóricos de conocimientos y si superan esta fase, harán lo propio con las habilidades físicas. Por último, se les realizará una entrevista personal. Las pruebas de este 6 de septiembre se prolongan a lo largo de toda la mañana.

Fotogalería | Oposiciones de la Guardia Civil en Cáceres / Carlos Gil

Más mujeres y más universitarios

Lo cierto es que la cifra de aspirantes, aparte de superarse en número con respecto a la convocatoria anterior, también supera los datos de mujeres, que llegan casi a las 9.000 en el total, en el caso de Cáceres son 163, y el dato de estudiantes con título universitario, que suben de 5.000 a 9.000 candidatos. Una vez que superen todos los exámenes se incorporarán a la academia de Jaén o de Madrid para formarse en un plazo de tiempo y más tarde, se les asignará destino. La Guardia Civil es un cuerpo con rango militar.