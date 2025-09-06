El Palacio de los Golfines de Abajo celebra su décimo aniversario con música barroca y teatro familiar en Cáceres

En el marco de las celebraciones de la apertura al público del Palacio de los Golfines de Abajo como museo, la Fundación Tatiana ha preparado una agenda de actividades especiales pensadas para acercar la historia y la cultura a públicos de todas las edades.

Espectáculo teatral

Entre las propuestas más originales destaca el espectáculo teatral 'Madame Giselle', una obra mágica e interactiva pensada especialmente para el público infantil y familiar. Se llevará a cabo el viernes 12 de septiembre a las 20.00 horas.

Según la leyenda, Madame Giselle fue creada por los dioses de la comedia y el drama para contar historias a la humanidad. Solo puede despertar de su largo sueño cuando niños y niñas valientes la encuentran y la ayudan a mezclar pócimas mágicas que hacen posible que sus relatos cobren vida.

Acompañada por sus inseparables marionetas, Tristán y Coquette, Madame Giselle invitará a los más pequeños a participar en una aventura donde se encontrarán con personajes míticos como Don Quijote, Romeo y Julieta, Doña Inés y Don Juan Tenorio. También aparecerán dos grandes autores y amigos de ella, Miguel de Cervantes y William Shakespeare, cuyas discusiones darán un toque de humor y sabiduría al espectáculo. La representación tendrá lugar en el patio posterior del Palacio de los Golfines de Abajo, con entrada libre hasta completar aforo.

Concierto extraordinario

Además, La Fundación Tatiana ha organizado un concierto extraordinario de música barroca que tendrá lugar el próximo 11 de septiembre, a las 20:30 horas, en la Concatedral de Cáceres. El evento contará con la destacada actuación de "La Ritirata", dirigido por el violonchelista Josetxu Obregón, reconocido por su labor en la interpretación historicista de la música antigua. El programa del concierto girará en torno a la obra del compositor italiano Alessandro Scarlatti, concretamente con extractos del oratorio Il Giardino di Rose, bajo el título "I tesori nel giardino di rose".

La entrada será libre hasta completar aforo, brindando así una oportunidad única para disfrutar de este repertorio barroco en un marco excepcional como la Concatedral cacereña. Este concierto forma parte de los actos conmemorativos impulsados por la Fundación Tatiana para celebrar la trayectoria cultural del Palacio de los Golfines de Abajo en su primera década como espacio museístico de referencia en Cáceres.