Santa Olalla: la niña mártir que vivió en Cáceres y desafió al Imperio Romano

A unos 8 kilómetros de Cáceres en la carretera que va a Badajoz y dependiendo de la Parroquia de San Mateo, se encuentra la Ermita de Santa Olalla, levantada en el lugar llamado Pago Ponciano, asentamiento muy antiguo propiedad de Liberio, padre de quién con el paso del tiempo se convertiría en Santa Eulalia patrona de Mérida, la cual vivió en aquel lugar. Según los hallazgos arqueológicos y las crónicas de Simón Benito Boxoyo, y Publio Hurtado Pérez, o el Conde de Canilleros entre otros historiadores, fue construida en la época visigoda, asentándose en aquel espacio varias familias de agricultores. Hasta bien entrado el siglo XIX un elevado número de cacerenses hasta allí se acercaban para conmemorar la vida de Santa Olalla. Y es a mediado del siglo XX cuando pasa a la responsabilidad de los Condes de Santa Olalla lo que somete a este espacio histórico a una larga época de cambios, a pesar de continuar siendo propiedad del Obispado de Coria-Cáceres.

Dada su situación geográfica, así como la notable antigüedad de la zona, todo este terreno es riquísimo en hallazgos arqueológicos de distintas épocas, pero también lo es en historias y por consiguiente en leyendas y curiosidades. Así lo ratifican entre otros objetos, enterramientos, monedas, vasijas, restos de viviendas, y un variado etc. Al igual que ocurre con todas las ermitas, en algún momento de su dilatada existencia se crea una cofradía para dar especial cuidado al edificio y obligada devoción a la imagen que en dicho lugar se venera, símbolo de la Mártir que se convirtió en Santa Eulalia en Mérida. Por ello esta ermita no fue una excepción, y el 22 de junio de 1467, se crea la cofradía, predominando en sus ordenanzas el auténtico espíritu de caridad hacia los más necesitados, siendo veinticinco los cacerenses que inician dicha fundación con el notable respaldo del Prelado de la diócesis (Don Iñigo Manrique de Lara 1457-1475).

Corrían tiempos muy difíciles de guerras y vandalismos, facilitado por la ubicación distante del núcleo urbano (Cáceres) de este asentamiento. Como lo demuestra que en el año 1556 ya se encuentra la iglesia en muy mal estado y las viviendas de los alrededores casi en ruinas, por lo cual la población asentada ha disminuido notablemente, motivos por lo cual dichos devotos solicitan a la cofradía la necesaria ayuda económica, algo imposible en aquellos tiempos que motiva por el colectivo la solicitud de un patronazgo de familia noble. Motivo principal por el que se realizan las nuevas ordenanzas en el año 1588. En esta cofradía se da una particularidad con relación al resto de las existentes en la ciudad, y es que sus miembros son copropietarios de la finca donde está asentado el templo.

Y seriamente sensibilizada la nobleza cacerense del estado lamentable de la tradicional ermita de Santa Olalla, doña Aldonza de Orellana legó a la misma la mayor parte de su patrimonio, según testamento realizado el 12 de agosto de 1626.

En 1705 se encarga un profundo trabajo de rehabilitación a la ermita por el maestro de obras Juan Montero. En 1708 tanto la ermita como la cofradía son agregadas a la parroquia de San Mateo, con la carga especifica de reparar dicha construcción, con el compromiso serio de dejarla decente pues estaba totalmente arruinada, excepto la capilla que ocupaba la santa. En definitiva, se manda reedificar.

«Aviendo reconocido la hermita de Santa Olalla desta villa extramuros de ella y visto estava arruinada por falta de persona que cuidase de sus propietarios la hizo reparar y poner en la decencia en que oy se halla». (Miguel Pérez de Lara, Obispo de Coria).

En los distintos libros de la cofradía se van anotando otros muchos arreglos y mejoras que se realizan en años posteriores. También hay constancia documental de todos los esfuerzos que realizan los diferentes obispos que van pasando por la diócesis, destacando especialmente el prelado don Pedro García de Galarza o don Sancho Antonio de Velunza y Corcuera, quién prácticamente la reedificó nuevamente, levantando la sacristía, tallando el retablo, así como hizo el púlpito y la pila de agua bendita al estar la anterior destrozada, compró una lampara y numerosos útiles para distintas zonas del templo. Arregló la hospedería, además de asegurar la fuente adjunta que dicen de siempre que es de agua milagrosa, colocándole bóveda y espacio para descansar los peregrinos que hasta aquel lugar llegan a diario, así como los enfermos que van en busca de curación. En toda esta amplia operación se invirtió un total de 29.943 reales, ello sin olvidar que los trabajos se iniciaron en el año 1718 y finalizaron en 1730, participando un total de casi el centenar de vecinos y devotos.

El respeto

Es curioso como incluso ha quedado escrito el gran respeto con que dichos prelados acudían a aquel lugar, al considerarlo un espacio muy misericordioso, tan retirado físicamente pero tan cercano de los creyentes cacerenses y de los alrededores. Era costumbre y tradición que los obispos entrasen en la ermita arrodillados, haciendo el recorrido de esta manera: desde la puerta principal hasta el altar de la Santa, lo que era imitado por cuantas personas devotas se encontraban en el templo, en el mas profundo silencio, lo que inundaba el ambiente de humildad y penitencia.

Según una de las crónicas que ha llegado hasta nuestros días, del siglo XVII, se indica que estando realizando trabajos de labranza, dos devotos encontraron una gran piedra con una inscripción ilegible, que estaba enterrada junto a la pared del lado norte de la ermita de Santa Olalla. No pudiendo moverla por su exceso de peso, intentaron trocearla, y abriéndose en dos mitades quedaron a la vista dos campanas de bronce ante la sorpresa de los pocos testigos. Poco tiempo después se fundieron las dos y se creó la que durante siglos ha estado en lo alto de la iglesia, alcanzando esta una magnifica virtud contra las tempestades, que dicen los habitantes de la zona que huyen los rayos de su sonido y las fuertes tormentas.

Fueron aquellas dos campanas, entre otros objetos del templo, muy apreciados por todos los vecinos, tanto que cuando la invasión musulmana, fueron enterrados bajo tierra, lo que ocurrió en pleno siglo XII para su protección. Motivo por el cual no pocas personas se atreven a afirmar que aquellas campanas tenían la misma antigüedad que la propia ermita.

Y se escuchaba el sonido de las campanas a muchas leguas de distancia, y no solamente acudían a su llamada las personas, sino que incluso los animales domésticos prestaban especial atención a su tañido anunciante de peligro. Curiosamente cuando se referían a la ermita siempre lo hacían a las campanas, a pesar que ambas se habían convertido en una sola.

Pero lamentablemente según consta en las crónicas las desgracias se precipitaban en todo tiempo sobre nuestra ermita, a pesar de todo el dinero invertido y el interés de muchas personas. Una prueba de ello la tenemos en el siglo XIX cuando el por entonces escribano de Cámara don Pedro Pérez Ortega y su esposa doña Teresa Sánchez Santo, acudieron ante el señor Obispo, al ver lo arruinada que se encontraba dicha construcción religiosa, solicitaban que les fuese a ellos encomendada su propiedad y cuidado, para continuarla su descendencia, a lo que el Prelado aceptó de muy buen agrado según documento firmado el 27 de julio de 1830, obligándose aquellos a continuar con las relaciones y actividades propias de la ermita y su cofradía, sin olvidar la vinculación histórica con la población de Cáceres.

Pero una vez mas el paso del tiempo vino a demostrar a todos que la carga es mas grande que la buena voluntad de los hombres, por lo cual en el año 1845 el obispo recibió la petición formal del señor Don Juan García Carrasco, Conde de Santa Olalla, solicitando su custodia y cuidado, respetando todas sus actividades históricas, incluida su fiesta principal del 12 de febrero, que posteriormente pasó al 15 de diciembre. Dicho compromiso dio más de setenta y cinco años de esplendor a Santa Olalla (la niña Mártir).

El domingo 6 de mayo del año 2018 tenemos la enorme oportunidad de visitar el Pago Ponciano y entrar en la ermita de Santa Olalla, acompañado por un grupo de miembros de la Asociación Fraternal San Jorge, la emoción que nos embarga es indescriptible, bebemos del manantial histórico y nos arrodillamos ante su devocional imagen martirizada por el imperio romano. Todo un privilegio personal, algo deseado desde la década de los años ochenta. Las multitudinarias celebraciones se han perdido ya en el tiempo, la devoción no.

Alonso Corrales Gaitán es investigador.