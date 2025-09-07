El verano frena las obras del carril bici de Cáceres a Capellanías, que entran en la fase final

El verano ha frenado el avance de las obras del nuevo carril bici que conectará Capellanías con Cáceres, pero al fin han entrado en su fase final. Los trabajos siguen a buen ritmo, pero durante el verano los avances no han sido significativos. Desde que la empresa Asfaltos y Conglomerados Santano iniciase las obras en octubre de 2024, disponía de ocho meses para finalizar la construcción. Según los plazos, debían haber concluido el pasado mes de mayo. Pero lo normal es que en obras de este calibre se produzcan retrasos. Cabe recordar que están acometiendo la actuación tras vencer el concurso público. Ofertaron 926.000 euros, a pesar de que el presupuesto base superaba el millón.

54 años después

Ha pasado más de medio siglo desde que se aprobase la conexión peatonal de la ciudad con el polígono industrial. Y por fin está a punto de hacerse realidad. El proyecto se aprobó durante el pasado mandato de Luis Salaya y se ejecutará con Rafa Mateos frente al ayuntamiento. El carril bici y el acerado se están construyendo en la parte izquierda de la carretera N-630 en dirección a la zona empresarial.

Así será el proyecto

El proyecto se dividía en varios tramos. El más cercano a la ciudad es la pasarela de Castellanos, donde se está construyendo una rampa exclusiva para bicicletas y una escalera metálica para el acceso de los peatones, dejando la cuesta actual para los peatones y las personas con movilidad reducida. Está ubicada a la altura del colegio Francisco de Aldana, en la conexión del R-66 con el hotel V Centenario.

Siguiente parte

En la zona de la calle Manuel Pacheco y la finca El Guijo se ampliará el espacio del acerado dejando un carril bici de tres metros de ancho y una acera de 1,80 metros. La intervención se prolonga hasta la conexión con el tramo principal de la construcción que va en paralelo a la carretera nacional. En la recién mencionada parte ha sido necesario un desbroce y desmonte del terreno, así como un terraplén en la parte de unión con la carretera nacional. El carril bici tendrá un ancho de tres metros, mientras que el camino peatonal será de 2,5. A lo largo del recorrido se plantarán árboles y se instalarán farolas.

Paso subterráneo

Para entrar en Capellanías, ha sido necesario crear un paso subterráneo que mantuvo varias semanas cortado el acceso al polígono por las obras. Por ahí pasan el carril bici y la senda peatonal manteniendo el mismo ancho. Llega hasta la calle Hilanderas y Poceros, donde ya existe un acerado que dará continuidad a ambos caminos.

