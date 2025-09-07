Fiesta regional
Así se vivirá el Día de Extremadura en Cáceres: el reloj de la ciudad entonará el himno regional
La capital cacereña albergará este 8 de septiembre actos religioso, degustaciones de cocido extremeño y las fiestas populares de la pedanía de Rincón de Ballesteros
Cáceres ya tiene preparada su agenda para el Día de Extremadura, que incluye actos religiosos, festividades populares en la pedanía de Rincón de Ballesteros, degustaciones de cocido extremeño y el himno regional, que sonará desde el pleno corazón de la ciudad.
El reloj de la fachada principal del consistorio cacereño reproducirá el himno de Extremadura al toque de campanas en dos ocasiones: a las 12.00 horas y nuevamente a las 20.00.
Actos religiosos
Las celebraciones religiosas también estarán presentes en el Día de Extremadura. La novena en honor a Nuestra Señora de Guadalupe del Vaquero culminará este lunes con una misa solemne a las 11.30 horas, seguida de la procesión de regreso de la virgen a la Ermita del Vaquero por la calle Caleros. Una cita que estará acompañada por la Asociación Cacereña de Folklore ‘El Redoble’ y la Agrupación Musical Nuestra Señora de la Misericordia Cáceres.
Por su parte, en Rincón de Ballesteros, las fiestas patronales llegarán a su fin con una jornada con diversas actividades. A las 12.00 horas se celebrará la procesión y eucaristía en honor a la Virgen de Guadalupe, mientras que, dos horas después, la jornada seguirá con un homenaje a los bomberos forestales de la pedanía de Cáceres. El día concluirá con una caldereta popular, a las 15.00 horas, donde se invita a todos los vecinos, y actividades lúdicas como un toro mecánico y un deslizador acuático.
Cocido extremeño
El barrio de San Francisco también está de celebración y, al igual que la pedanía de la capital cacereña, cerrará su programa el 8 de septiembre. La cita comenzará a las 11.00 horas con un concurso de rana en la plazuela, y culminará con la degustación de un cocido extremeño, a las 14.30 horas, elaborado por la asociación vecinal.
