Eugenio Cuadrado, abogado en Cáceres: "El abandono del campo convierte a Cáceres en un arsenal de combustible"

Empatía, innovación y especialización: tres pilares que definen la trayectoria de Eugenio Cuadrado Cabello, asentado en una ciudad que le recibió hace dos décadas con los brazos abiertos y donde decidió abrir ‘Qualit’, un despacho multidisciplinar que combina la defensa judicial con la mediación, abordando desde conflictos vecinales hasta delitos económicos y medioambientales, siempre con un enfoque cercano al cliente y adaptado a los retos de la abogacía moderna

Trayectoria

Pregunta: Pese a no haber nacido en Cáceres, lleva 20 años instalado en la ciudad, ¿qué le trajo hasta aquí?

Respuesta: Me trajo el amor hacia la actual madre de mi hija. Después de vivir en Menorca tres o cuatro años, tuvimos que elegir entre irnos Barcelona o Extremadura. La conversación fue muy rápida y a los pocos minutos ya estábamos facturando. Una decisión de la que no me arrepiento en absoluto.

P: Tras licenciarse en Derecho en la Universidad de Barcelona y una etapa inicial ejerciendo como letrado, decidió fundar su propio despacho: ‘Qualit Abogados’. ¿Qué le motivó a dar ese importante paso en su carrera?

R: Fue una decisión muy meditada. Empecé trabajando para grandes firmas, y tanto la experiencia como la captación de clientes te va llevando hacia una idea, a veces romántica, de lo que verdaderamente debe ser la prestación de servicios jurídicos. Entendí que era necesario innovar, acercarse más al cliente y garantizar un servicio de calidad constante.

P: ¿Qué diferencia a su despacho del resto de bufetes de abogados en la ciudad?

R: Primero, la cercanía y el acompañamiento. También los tiempos de respuesta: no permitimos que un cliente esté 48 horas sin respuesta. Para ello contamos con sistemas telemáticos y una tecnología propia que nos permite informarles en cualquier momento e incluso acceder a sus expedientes y archivos.

P: ¿Cuáles son las principales áreas en las que trabajan?

R: ‘Qualit’ es un despacho multidisciplinar: derecho civil, mercantil, penal económico, laboral, administrativo y medioambiental, entre otros. La gran creación normativa de los últimos años obliga a la especialización y aquí contamos con abogados expertos en cada materia.

Entrevista con el abogado Eugenio Cuadrado / Carlos Gil

Mediación

P: También se desempeña como mediador. ¿Cómo cambia la mirada profesional al pasar de litigar en un tribunal a facilitar un acuerdo entre las partes?

R: Todo es mucho más complicado. Como abogado, defiendes unos intereses concretos y peleas con una estrategia clara. En la mediación, en cambio, debes trabajar con mano izquierda y tratar de lograr que las partes lleguen voluntariamente a un acuerdo, muchas veces yendo al problema endémico.

P: ¿Percibe más receptividad hacia la mediación en los últimos años o sigue siendo un recurso poco utilizado?

R: En empresas importantes sí hemos trabajado con mediación porque encajaba perfectamente. Por ejemplo, en conflictos internos no interesa litigar porque se mantienen relaciones personales y laborales. Aunque también es cierto que con la nueva ley, que obliga a intentar la mediación antes de acudir a juicio en ciertos casos, se está adoptando más este recurso.

P: En pocas palabras, ¿cómo definiría su filosofía como abogado y mediador?

R: Sobre todo, empatía con el cliente. Nadie viene al despacho con buenas noticias y todos merecen atención y respeto, y eso se demuestra empatizando, estudiando cada caso y buscando la mejor solución, y siempre apostar por llegar un acuerdo para paliar el problema. Pero para eso hace falta dedicación y esfuerzo. Es así como se respeta al cliente y para eso nos pagan.

Delincuencia

P: Según su experiencia, ¿ha observado una evolución en cuanto a las conductas delictivas en la ciudad?

R: Siempre ha habido delitos socioeconómicos, así como conflictos civiles y de familia, pero sí ha habido un gran cambio en el ejercicio de la profesión con las nuevas tecnologías. En cuanto a delitos penales, antes eran más comunes la violencia o los atracos; ahora predominan las estafas telemáticas como el smishing.

P: El derecho penal económico es una de sus especialidades, ¿son frecuentes los delitos de este tipo en la actualidad?

R: Los delitos socioeconómicos proliferan especialmente durante y después de las crisis económicas. Cuando la situación es buena, nadie tira de la manta. Pero cuando hay deudas y la gente se ve acuciada, suelen aumentar los delitos de este tipo entre socios, administradores de empresas...

Reto medioambiental

P: Se ocupa también de asuntos medioambientales. ¿Cómo analiza el problema con los incendios, que un año más han azotado la provincia, desde el ámbito legal?

R: Administrativamente se pueden discutir muchas cosas y hay muchas opiniones sobre los motivos. Pero dentro del derecho medioambiental hay muchas interpretaciones. Unos lo achacan al cambio climático, otros al abandono del campo. Habría que ver caso por caso, pero para nosotros el problema principal es el abandono del campo y un exceso de normativa que ha hecho que quienes cuidaban esas tierras las abandonen, por lo que se han convertido en un arsenal de combustible.

P: ¿Qué mecanismos hay para atribuir responsabilidades, si las hay, en este tipo de conductas?

R: En todo caso, podría plantearse un procedimiento de responsabilidad patrimonial contra las administraciones por abandono o falta de mantenimiento del campo y del monte, pero sería muy difícil de probar. También se habla del exceso de burocracia, aunque esa burocracia hay que asumirla. Lo fácil es achacarlo al cambio climático, pero cuando había animales el pasto no crecía como ahora. La solución pasa por la política: flexibilizar normas medioambientales, proteger lo que deba protegerse y, sobre todo, escuchar a la gente del campo, que conoce cada metro cuadrado de su pueblo. Lo que es evidente es que algo ha fallado en esta política medioambiental cuando ha sido todo de corrido. Es un drama y espero que se busquen soluciones políticas y prácticas.

P: ¿Existe especialización en asuntos medioambientales en el resto de bufetes de la zona?

R: En pocos. Es un ámbito en crecimiento que nos está abriendo puertas a nivel nacional. Llevamos casos por toda España y estamos en la Asociación Dirse, de ejecutivos para la sostenibilidad. Eso refleja nuestro compromiso con el medio ambiente: procuramos trabajar con proveedores que lo respetan y ahora estamos tramitando el certificado ORSE de la Junta de Extremadura. A pesar de que soy crítico, es algo que aplicamos en este despacho.

Ruidos en La Madrila

P: Como abogado defensor, representó a los vecinos afectados en el sonado caso de los ruidos de la Madrila, ¿cómo lo recuerda?

R: Lo recuerdo con nostalgia porque fue una experiencia profesional muy intensa que te acaba marcando. Fueron siete años de procedimiento y 21 sesiones de juicio, y todos los compañeros (los que defendían al ayuntamiento y los que apoyaban a los hosteleros) hicieron un gran trabajo. A pesar de la dureza, fue una experiencia muy grata que nos permitió aprender mucho a todos, no solo en mi caso porque la sentencia fuera favorable.

P: ¿Qué supuso esa sentencia para la historia jurídica de Cáceres?

R: Sentó un precedente, sobre todo en materia de indemnizaciones. Marcó un ítem que creo que aún no ha sido superado. Pero también se demostró el daño que se venía causando durante años, y tanto el Juzgado de lo Penal como la Audiencia Provincial lo reconocieron.

P: La condena final llevó a los hosteleros a la cárcel...

R: Ninguno esperábamos que entraran en prisión, ni siquiera la acusación particular. De hecho, fuimos los primeros en presentar escritos pidiendo su salida, porque se iban pagando multas, indemnizaciones y costas. Se dio así y fue un mal trago, pero mi objetivo y el de mi representado era que cesara la situación y se cobraran las indemnizaciones, no que se encarcelara a los empresarios.

P: ¿Qué lectura hace con el paso del tiempo?

R: Gracias a este procedimiento ha habido un cambio en la actitud de las administraciones. Ahora se toman en serio las denuncias por ruidos o contaminación acústica. Ya no hay esa dejadez, sino que ahora el ayuntamiento está funcionando muy bien. Cuando hay una denuncia de este tipo, la Policía Local activa los protocolos y se aplica la normativa vigente.

P: ¿Podría decirse que aquel caso sentó un precedente a la hora de concebir los derechos vecinales?

R: Por supuesto. Jurídicamente, permitió dar curso a las denuncias vecinales. En el caso de La Madrila no se hizo nada: se acumulaban las denuncias, pero no había ningún procedimiento. Y a nivel social ayudó a compatibilizar ocio y descanso: los empresarios tienen derecho a montar sus negocios, pero los vecinos también a que estos estén insonorizados.

Otros procedimientos

P: ¿Se asemeja este caso a la reciente polémica con los conciertos en el estadio Santiago Bernabéu?

R: Es muy parecido. Los promotores no tuvieron en cuenta la insonorización necesaria antes de aprobar conciertos y demás eventos. Lo que está claro es que los vecinos no se quejan por gusto, tienen razón. Algunos lo justifican diciendo que el estadio estaba ahí antes, pero eso no justifica incumplir la normativa acústica. Igual que uno puede tener carné de conducir y no ir a 240 kilómetros por hora. El estadio se convirtió en una sala de conciertos sin cumplir la normativa acústica, y veremos cómo acaba este asunto.

P: ¿Algún otro caso que le haya marcado profesionalmente?

R: En Granada estamos llevando un caso en la Sierra de Dúrcal sobre tres embotelladoras de agua que presuntamente consiguieron licencias sin cumplir la normativa. Ahora estamos en juicio en el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo, porque esto ha provocado que se haya secado el caudal del río que atraviesa un pueblo cercano. Cada vez nos llegan más asociaciones ecologistas para estos temas importantes. Lo triste es que tengan que ser ellos, mientras los ayuntamientos hacen poco o nada.

