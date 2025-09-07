Sergio Cepeda, alma sonora de una semana marcada por el arte y el cine

La Filmoteca proyecta 'Tardes de soledad'

La Filmoteca de Extremadura acogerá el próximo viernes 12 de septiembre de 2025, a las 20.30 horas, la proyección de 'Tardes de soledad', dentro del Ciclo de Cine Español. La sesión tendrá lugar en su sede de Ronda de San Antón, 8. La película ofrece una reflexión poética sobre la soledad y el paso del tiempo, ambientada en un paisaje desolado que acompaña la introspección de sus personajes y su búsqueda de sentido en la rutina diaria. Una propuesta intimista y visualmente poderosa que invita a la contemplación. La entrada es libre hasta completar aforo.

Concierto de Sergio Cepeda en Boogaloo

El cantautor Sergio Cepeda anuncia su próximo concierto en el Boogaloo Club el sábado 1 de noviembre a las 21.00 horas, donde estará acompañado por su banda habitual. Las entradas ya están disponibles y el evento promete ser especial. El artista ofrecerá, como gran novedad, un adelanto exclusivo de su nuevo disco, que verá la luz el próximo año.

Cepeda, originario de Cuacos de Yuste, ha construido su carrera musical desde la autenticidad y el esfuerzo personal. "Nunca he tenido referentes musicales en mi familia, mis padres se dedicaban a la construcción", cuenta el músico, quien encontró la inspiración gracias a amigos de Madrid que veraneaban en su pueblo. Uno de ellos, Víctor, fue quien trajo la primera guitarra eléctrica que despertó su vocación. La música se cruzó por segunda vez en su camino en las clases particulares de matemáticas e inglés, donde su profesora, de manera inesperada, tenía una guitarra eléctrica en casa. “No lo dudé y se la pedí. Me la dio con una condición, que algún día formara una banda. Y cumplí mi palabra”, recuerda.

Premio de pintura en el Ateneo de Cáceres

El plazo para presentar candidaturas al XVII Premio de Pintura del Ateneo de Cáceres concluye el próximo 8 de septiembre. La convocatoria, dirigida a artistas que hayan producido obras durante 2024 o 2025, admite únicamente una obra por participante, realizada en técnica tradicional o mixta y con temática libre. La inscripción se realiza en formato digital y las piezas preseleccionadas deberán entregarse físicamente antes del 30 de septiembre.