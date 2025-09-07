Talaván, el secreto mejor guardado de Cáceres

Visité Talaván para uno de mis trabajos periodísticos, para la realización de un vídeo y mientras lo realizábamos, disfrutaba con los cinco sentidos de todo lo que veía, me di cuenta de que no todos los pueblos nacen para figurar en postales o folletos turísticos. Algunos, discretos y obstinados, prefieren esconderse como esos cofres olvidados en un desván, esperando a que alguien curioso decida levantar la tapa. Talaván, está a sólo media hora de Cáceres, pertenece a esa rara especie de lugares que parecen insignificantes en el mapa pero colosales en historias. Es cruce de caminos, mirador natural hacia Monfragüe y, sobre todo, un catálogo de sorpresas donde conviven antiguas historias de romanos con ángeles con dentadura de tiburón y grullas que recitan poemas al cielo con su trompeteo.

Un viaje en el tiempo: legiones, templarios y verdades incómodas

La historia de Talaván podría llenar varias temporadas de una serie, aunque, conociendo a las plataformas actuales, seguramente la cancelarían en la segunda temporada. Hace apenas unos meses, en 2024, el pueblo saltó a los titulares cuando los arqueólogos confirmaron lo impensable: bajo sus tierras dormía una de las principales fortalezas romanas de la Península. Hace 2.100 años, las legiones vigilaban desde el Cerro de la Breña el paso de la Vía de la Plata y el estratégico río Tajo. Dicho de otro modo: lo que hoy es un paisaje tranquilo fue en su día un nudo militar comparable a un aeropuerto internacional.

Pero los romanos se fueron y la Edad Media trajo consigo otras disputas. Talaván fue tierra de frontera, objeto de deseo para reinos en guerra y refugio de templarios. El Tajo, como siempre, dictaba las reglas del juego. Durante siglos, solo se podía cruzar gracias a las célebres barcas de Talaván. Y de aquellos barqueros, francos hasta la brutalidad, nació un dicho que todos repetimos sin pensar demasiado: las verdades del barquero. Un proverbio nacido de un cruce fluvial, convertido en muletilla universal.

En el centro del pueblo se alza la Iglesia de Nuestra Señora de la Asunción, robusta y sobria, con más aspecto de fortaleza que de templo. Dentro, la pila bautismal gótica recuerda que aquí hasta el agua parece tallada en granito.

Sin embargo, el verdadero misterio y enigma de Talaván se esconde en unas ruinas, en la Ermita del Santo Cristo. Allí, bajo una cúpula medio vencida por el tiempo, duermen 21 figuras aladas pintadas en 1628. Ángeles, sí… pero de un tipo poco celestial. En algún momento de la historia, alguien decidió modificar sus rostros: a los querubines originales les añadieron dientes afilados, ojos feroces y capirotes rojos que parecen sacados de un carnaval infernal. ¿Una sátira contra la Inquisición? Nadie de momento ha podido darle el significado. Pero verlos impresiona tanto como descubrir que tu angelito de la guarda en realidad lleva colmillos diabólicos.

El paisaje se completa con dos ermitas más. La de la Virgen del Río, moderna, sustituye a la original que yace bajo las aguas del embalse. En años de sequía, la cúpula de la vieja ermita emerge como un fantasma que insiste en volver. Y desde la Ermita de la Soledad, en lo alto de un cerro, la panorámica del pueblo con Monfragüe al fondo corta la respiración. Allí, un banco gigante invita a posar para la foto; ironías del turismo: los templarios cruzaban espadas, nosotros cruzamos filtros de Instagram.

La ZEPA

La naturaleza de Talaván merece capítulo aparte. Su embalse, declarado Zona de Especial Protección para las Aves (ZEPA), es un santuario para miles de grullas que cada invierno lo eligen como dormitorio. Verlas llegar al atardecer, en grandes bandadas, es como asistir a una coreografía aérea escrita en clave de trompeta. Los observatorios permiten contemplarlas sin molestar, porque incluso los curiosos debemos saber guardar silencio ante un espectáculo de esta magnitud.

Además, Talaván se ofrece como base perfecta para explorar Monfragüe sin sufrir las aglomeraciones de los accesos más conocidos. Aquí uno puede combinar el vuelo solemne de los buitres leonados en el Salto del Gitano con la llegada de las grullas al embalse, componiendo un recital ornitológico que ni el mejor director de orquesta podría igualar.

Sería un error marcharse de Talaván sin probar su cocina. Aquí manda la dehesa: frite de cordero o cabrito, cochinillo asado, embutidos de matanza. Platos que no buscan reinventarse en clave gourmet, sino recordarnos que la sencillez de lo casero puede ser un lujo. Y después llega la repostería, donde la gula se convierte en religión: coquillos, floretas bañadas en miel, perrunillas o roscas fritas. Dulces con la capacidad de borrar cualquier remordimiento. No podemos dejar de mencionar la panadería Virgen del Rio, una panadería familiar que desde 1939 transmite ese olor a pan casero recién hecho, si visitáis Talaván tenéis que comprar uno de sus famosos panes.

Las fiestas, como en todo pueblo que se precie, marcan el ritmo del calendario. En febrero, Las Candelas iluminan la noche con cánticos medievales. Los Carnavales, irreductibles, sobrevivieron incluso a la prohibición oficial en tiempos más oscuros. En primavera, la Romería de la Virgen del Río transforma la ribera del Tajo en un hervidero de música y convivencia. Y en septiembre llegan “Los Toros”, con la célebre Cena del Toro, un banquete colectivo que convierte la plaza en comedor y al pueblo en familia.

Talaván no es solo un lugar bonito, que lo es. Es, sobre todo, un territorio que mezcla con naturalidad lo solemne y lo insólito con fortalezas romanas bajo tierra, ángeles con sonrisa de villano, ermitas que emergen como fantasmas y grullas que llenan el cielo con su partitura. Es un lugar que se descubre sin hacer mucho ruido, que el visitante aprecia con los cinco sentidos y que cuando el sol se pone sobre la dehesa y el aire huele a leña y a pan recién hecho, sientes que estás justo donde debes estar.

Francesc Gómez Núñez es presidente de Cronistas Oficiales de Extremadura