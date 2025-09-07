'The Cacereñer' rinde homenaje a Leoncia, la última vocera de El Periódico de Cáceres

La revista 'The Cacereñer' ha querido rendir un homenaje a una figura entrañable y profundamente ligada a la historia local, Leoncia Gómez Galán, la última vocera de El Periódico Extremadura. Su estatua, ubicada en pleno centro de Cáceres, se ha convertido con el tiempo en un símbolo popular y patrimonio emocional de la ciudad. Novios, turistas, recién casados y niños que celebran su primera comunión se fotografían junto a ella, integrándola así en los momentos más significativos de sus vidas.

Cuatro portadas

A lo largo de este mes se publicarán cuatro portadas en homenaje a Gómez Galán, una cada semana. Los encargados de firmarlas son Luis Tena, Alberto Peral, JJ Ventura y José Manuel Gamero Gil. La primera entrega, obra de Luis Tena, vio la luz este miércoles. Se trata de la portada número 19 y está acompañada por un texto escrito por el propio autor:

“Con esta obra, busco transmitir las experiencias que todos compartimos, invitando a reflexionar sobre cómo los recuerdos nacen en los lugares que hemos estado. Esos momentos que, aunque parecen desvanecerse con el tiempo, resurgen de manera sorprendente cuando regresamos a esos mismos espacios. La obra pretende capturar esa conexión entre el pasado y el presente, mostrando como, si el lugar mismo las hubiera guardado, esperando ser redescubiertas. El estilo de la obra se define por la simplicidad de las formas y el uso de colores planos, combinados con texturas que aportan contraste y profundidad en ciertas áreas. Con esta paleta de colores, en la que el verde destaca, busco transmitir que Extremadura es mucho más que un secarral; es una tierra llena de vida y belleza de la que todos los extremeños podemos sentirnos orgullosos".

'The Cacereñer 19' Especial Leoncia, Luis Tena. / Cedida

Luis Tena

Artista emergente con un enfoque multidisciplinario, formado en diseño gráfico y especializado en motion graphics. "La ilustración, siempre ha sido una de mis grandes pasiones, la abordo principalmente de manera digital, explorando las infinitas posibilidades que ofrece esta disciplina. Mi curiosidad me impulsa a experimentar con diversas técnicas y estilos, buscando constantemente nuevas formas de expresión visual. Siempre estoy atento a las tendencias emergentes y recursos innovadores, lo que me permite enriquecer mi trabajo y seguir aprendiendo, adaptándome a un entorno creativo en constante evolución", concluye.