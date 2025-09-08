Cirugía Vascular en Cáceres: más cerca del fin de un caos sanitario que dura ya seis años

La plataforma ciudadana que defiende la reapertura del Servicio de Cirugía Vascular en Cáceres sigue reivindicando su importancia. Según el colectivo, a la prolongada ausencia en la capital cacereña se añade otra preocupación: que el único servicio activo en toda la región extremeña, el del Hospital Universitario de Badajoz, presenta «grandes deficiencias» y un panorama «caótico» en la actualidad.

Una afirmación que realiza Federico Gómez, presidente del colectivo, después de haber tenido acceso a una serie de documentos elaborados por la doctora Paloma Laguna, quien entonces ejercía como jefa del servicio de Badajoz y que hace escasos meses fue cesada «de forma repentina».

En concreto, Gómez hace referencia a dos informes. La doctora presentó a principios de este año una propuesta para crear una Unidad Asistencial de Cirugía Vascular en Cáceres. «Aunque no sería el servicio de cirugía que todos deseamos, dotaría a Cáceres de una serie de consultas, que incluso atienda casos de cirugía menor, como varices». Este documento fue enviado al director gerente del SES, Jesús Vilés, pero no tuvo contestación, un hecho que refleja «de forma objetiva cómo se encuentra actualmente el servicio de Badajoz».

Ante esta situación, asegura que la respuesta desde el SES y la Consejería de Salud de la Junta es que «no es viable», debido a la falta de colaboración en el servicio de la capital pacense. «En el caso de la propuesta sobre la Unidad Asistencial en Cáceres, ella se ofreció a coordinar Badajoz con Cáceres, pero tampoco ha tenido contestación». Gómez afirma que el servicio solo cuenta a día de hoy con ocho cirujanos en plantilla, de los que tres tienen la jornada reducida. «Con el cese de la jefa anterior, que está de baja médica tras el despido fulminante, a día de hoy no hay ni seis cirujanos para toda la población de Extremadura, lo que lleva a que junto a Murcia somos la región que peor está», remarca.

En el segundo informe, presentado en marzo de 2024, se proponían medidas para mejorar el servicio de la capital pacense y recogía estadísticas «alarmantes». Cabe recordar que el cierre del servicio en Cáceres en 2019 dejó a la ciudad y a gran parte de la provincia sin atención especializada en patologías que afectan directamente a la circulación sanguínea, como aneurismas, obstrucciones arteriales o problemas venosos complejos. Una situación que ha desembocado en la saturación de la alternativa disponible en Extremadura, con graves consecuencias para la salud de los afectados.

Según Gómez, la realidad de muchos pacientes que sufren este tipo de enfermedades es «dramática» y existen cifras que lo evidencian. El portavoz subraya que la presión a la que se están viendo sometidos los profesionales médicos conlleva más problemas, más aún cuando en torno al 90% de las operaciones que se realizan habitualmente son de urgencia.

Como ejemplo, destaca que el mencionado documento refleja unos índices de mortalidad muy elevados. Al trabajar bajo presión, los resultados muestran que en el 60% de las operaciones el paciente acaba falleciendo, mientras que cuando se planifica la intervención el porcentaje desciende hasta el 5%. «Una diferencia abismal», comenta.

Largas listas de espera

Otro aspecto crítico son las listas de espera. Según el informe, en 2022 fallecieron 25 pacientes mientras aguardaban ser llamados, y en 2023, 14 más. «Esto no significa que sea la causa principal de la muerte, pero es un dato que salta a la vista», explica. Además, el deterioro de los pacientes con problemas vasculares debido a la espera prolongada ha provocado amputaciones evitables como consecuencia del deterioro que sufren los pacientes con estos problemas por las eternas listas de espera. «El Colegio de Podólogos de Cáceres nos traslada casos en los que no hay más remedio que amputar», lamenta Gómez.

El documento también expone que durante un plan de choque desarrollado entre noviembre de 2022 y junio de 2023, el cual contemplaba acciones mucho más duras, se realizaron un total de 618 intervenciones, mientras que tras su finalización las operaciones se redujeron a 343, lo que supone una caída del 40%. «Cuando se organiza y se planifica, el servicio funciona; cuando no, ocurre lo que estamos viendo ahora», subraya.

Medios disponibles

Dado que la mayoría de intervenciones en cirugía vascular son endovasculares o de mínima invasión —menos agresivas y con una recuperación más rápida—, se ponía de manifiesto la necesidad de contar con un quirófano híbrido en el servicio de Badajoz, una dotación tecnológica que permite combinar en un mismo espacio la cirugía convencional y las técnicas radiológicas. Una dotación tecnológica con la que sí cuenta el hospital Universitario de Cáceres.

La plataforma considera que contar con este tipo de infraestructura es un argumento de peso para atraer a especialistas. «Esto resulta muy atractivo para los cirujanos que pudieran incorporarse, ya que tendrían la garantía de disponer de medios adecuados», apunta Gómez.

Voluntad política

Tras meses en los que el colectivo ha tratado de reunirse con las autoridades regionales para trasladar su reivindicación y la urgencia de poner fin a esta situación, finalmente el pasado 27 de agosto lograron mantener un encuentro en Mérida con la presidenta de la Junta de Extremadura, María Guardiola; la consejera de Salud y Servicios Sociales, Sara García Espada; y la gerente del Área de Salud de Cáceres, Encarna Solís. Durante la reunión, la plataforma presentó todos los datos recabados sobre la sobrecarga del servicio de Badajoz, las listas de espera, y las consecuencias directas en la salud de los pacientes.

El presidente de la plataforma subraya que en el encuentro se percibió una actitud receptiva y cierta «voluntad política» para abordar el problema, e incluso desde el Servicio Extremeño de Salud (SES) se reconoció la necesidad de contactar con cirujanos para intentar alcanzar acuerdos que hagan viable la reapertura del servicio en Cáceres. Sin embargo, Gómez advierte que «no solo se trata de una cuestión económica», sino también de garantizar unas condiciones de trabajo dignas para los profesionales, con seguridad, medios técnicos adecuados y estabilidad en la plantilla, aspectos que, aunque el colectivo no conoce en detalle, considera «imprescindibles para que el proyecto tenga recorrido».

Gestiones en marcha

La plataforma ha iniciado gestiones con la Sociedad Española de Angiología y Cirugía Vascular con el objetivo de conocer de primera mano los requisitos y necesidades de los especialistas en España. El objetivo es recabar información directa sobre las condiciones laborales y la disponibilidad de profesionales, con el fin de identificar qué medidas serían realmente eficaces para atraer cirujanos.

