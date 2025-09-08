Coldplay y The Beatles, a la luz de las velas en Cáceres

Los conciertos Candlelight regresan a Cáceres con dos actuaciones en otoño: con un tributo a Coldplay otro a The Beatles. Pero cambian de escenario: abandonan el Complejo Cultural San Francisco y desplegarán su particular puesta en escena en el Gran Teatro cacereño el próximo 3 de octubre.

Repertorio

El concierto de Coldplay será a las 19.00 horas, con entradas desde 17 euros y el siguiente repertorio: Clocks, Shiver, Speed of Sound, Trouble, Fix You, Paradise, Something Just Like This, Yellow, The Scientist y A Sky Full of Stars.

Seguidamente, a las 21:00 horas, será el turno de The Beatles, con un repertorio que incluye temas icónicos como: I Want To Hold Your Hand, Penny Lane, Strawberry Fields, Come Together, Here Comes the Sun, With A Little Help From My Friends, Help! y Eleanor Rigby.

Esta cita se caracteriza por mostrar las mejores canciones de distintas etapas musicales en un espacio donde no hay luz natural, solamente la luz de las velas. La organización ofrece «un ambiente íntimo en un mágico lugar bañado por la luz de las velas, un magnífico programa interpretado por talentosos músicos y la impresionante arquitectura de un edificio icónico, en este caso, la bombonera cacereña.

Más conciertos

Estos conciertos se unen a los ya avanzados de Santiago Auserón y Quique González, confirmados para la nueva temporada del Gran Teatro, que levantará el telón el próximo 27 de septiembre con Alex O’Dogherty y su show ‘Palabras mayores’.

Previamente, el catódico cómico Dani Mateo llegará el 5 de octubre con ‘Por qué no te callas’, una oportunidad para disfrutar del nuevo show del presentador de radio y televisión y actor, que ha pasado por varios programas de entretenimiento en el panorama del audiovisual español: ‘Zapeando’, ‘YU: No te pierdas nada’ y ‘El Intermedio’, son algunos de los formatos más populares.

En el apartado musical, Santiago Auserón presentará su nuevo disco ‘Nerantzi’ en el Gran Teatro cacereño el 14 de noviembre. Auserón ha iniciado un nuevo proyecto musical tras su etapa de acercamiento a las fronteras del rock y del son. Para ello ha viajado a Grecia y ha grabado en Atenas versiones de clásicos griegos del siglo XX. El álbum incluye a artistas griegos de alto nivel y a la cantante española Anni B. Sweet.

También en noviembre (día 30) se ha programado el concierto de Juan Valderrama con su espectáculo ‘Historias de la copla’, en el que canta y cuenta la historia de las coplas y los personajes más relevantes del género, según avanzan desde el Gran Teatro cacereño.

Habrá que esperar hasta el mes de enero (día 16) para disfrutar del compositor Quique González, de gira con su nuevo álbum ‘1973’, a la venta el 3 de octubre de 2025. Este disco supone un paso más en la trayectoria del músico, que en 2023 celebró sus 25 años de carrera. Con este trabajo González suma ya doce discos de estudio, además de dos directos y el disco de versiones titulado ‘Copas de Yate (Vol.1)’, su anterior referencia.