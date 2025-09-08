Francisco Romero, jefe de cocina del Parador de Cáceres: “La cocina de verdad necesita tiempo, y eso se está perdiendo”

Francisco Romero, jefe de cocina del Parador de Cáceres y presidente de la asociación de Paradores, comparte su recorrido profesional y su visión sobre la gastronomía regional y sostenible.

-¿Cómo fueron los inicios de su carrera en el mundo de la cocina?

-Comencé mis estudios en la Universidad Laboral, en la segunda promoción, cuando la cocina aún no estaba tan de moda como ahora. Luego vino ese boom gastronómico que lo cambió todo, pero sinceramente, creo que ese auge ya está pasando. Hoy en día, llegan muy pocos jóvenes a nuestras cocinas. Creo que es importante plantearse por qué no llega realmente gente al sector, por qué no engancha como antes. Con 14 o 15 años, uno no tiene muy claro por dónde tirar. Recuerdo que hablando con mi madre o con mi hermano, ya me decían que tenía que ir pensando en alguna opción. A mí siempre me llamó la atención el módulo de Cocina y Turismo. Sin embargo, el primer trimestre fue duro, me quedaron cuatro asignaturas y llegué a pensar en dejarlo. Pero todo cambió en el segundo trimestre, cuando pisé por primera vez las cocinas. Ahí fue cuando me di cuenta de que realmente quería seguir por ese camino. Se podría decir que le cogí el gustillo.

En casa, sobre todo mi madre fue quien lo sufrió directamente, las prácticas las hacía en la cocina de casa y lo dejaba todo patas arriba. Pero creo que mereció la pena. Una vez finalizados mis estudios, me decanté por hacer las prácticas en el Parador. Al terminarlas, me ofrecieron quedarme para cubrir sustituciones de los cocineros, y así fue como empecé en el año 1998.

Tras terminar mis prácticas en el Parador, comencé mi camino profesional dentro de la empresa. Al ser una empresa pública, es necesario presentarse a un proceso de selección para conseguir una plaza. Recuerdo que la primera que obtuve fue en el Parador de Salamanca, donde trabajé durante un año y medio como ayudante de cocina. Una de las condiciones para poder optar a un traslado dentro de Paradores es haber estado al menos un año en tu puesto, así que, pasado ese tiempo, volví a examinarme y conseguí una plaza en el Parador de Ciudad Rodrigo. Allí también estuve un año y medio, acumulando experiencia y creciendo profesionalmente. Después pasé de forma provisional por el Parador de Guadalupe, y más adelante por el de Trujillo, donde estuve cuatro años. Finalmente, terminé en el Parador de Cáceres, el lugar donde todo empezó.

Parador de Cáceres. / Esteban Valero Vizcano

-¿Qué aprendizajes o experiencias destacaría de su paso por los distintos Paradores?

-Aunque siempre he trabajado en la misma empresa, la sensación que tengo es que mi trayectoria ha sido muy variada. Empecé en un parador pequeño y recogido, y más adelante di un gran salto al de Salamanca, donde la cocina era enorme. Recuerdo, por ejemplo, que allí llegamos a cubrir la Vuelta Ciclista a España. Al final, ser cocinero es algo que trasciende el lugar donde trabajamos. Puede ser en una casa, en un hospital, en un restaurante con estrella Michelin, en un colegio o en un hotel, todos somos cocineros. La diferencia está en el camino que cada uno elige recorrer, pero eso no hace a unos mejores que otros. Siempre lo digo, no soy mejor que un cocinero de hospital, ni menos que uno con estrella Michelin. Admiro profundamente a los cocineros y cocineras que alimentan a los niños en colegios y guarderías. Me parece increíble el amor que muchas mujeres le ponen a la comida. Ese cariño también forma parte de lo que significa ser cocinero.

La Reina Leticia dándole la mano a Francisco Romero en el Parador de Guadalupe. / Cedida

-¿Cómo definiría su estilo de cocina y de qué manera lo adapta a la propuesta gastronómica del Parador de Cáceres?

-Creo profundamente en la cocina tradicional, en los guisos y en todo aquello que implica un proceso de elaboración que requiere tiempo. Para mí, el tiempo es lo que le da verdadero valor a un plato. Aquellas recetas que demandan varias etapas de preparación tienen mucho más significado que otras, como el caviar, que simplemente se compra y se sirve al momento, algo muy en tendencia actualmente. El valor está en los platos que se cocinan con paciencia y dedicación. Quizá por eso, en más de una ocasión he comentado que prefiero lo que podría llamarse “cocina de invierno”, ya que suele ser más elaborada. En verano, solemos buscar platos frescos y rápidos, porque no apetece pasar tanto tiempo en la cocina. A mí me apasiona preparar estofados, los clásicos platos de cuchara, o unas buenas migas, que requieren bastante trabajo y mimo. En el día a día no siempre tenemos tiempo, y es una pena, porque esa manera de cocinar, con calma y cariño, se está perdiendo.

Quiero hacer una mención especial a la pastelería, un área que muchas veces los cocineros tendemos a dejar en segundo plano. Sin darnos cuenta, vamos relegando los postres tradicionales, que poco a poco van desapareciendo. Me parece importante recuperar y volver a popularizar dulces de toda la vida, como los repápalos, un buen flan casero, la floreta o el coquillo. En Paradores siempre apostamos por mantener viva esa tradición y estamos vinculados al proyecto gastronómico de la Red de Juderías.

-¿Cuáles son los platos o productos estrella que recomendaría probar en el Parador de Cáceres?

-En Paradores nunca puede faltar el jamón de sastre, bien maduro y al cien por cien, la Torta del Casar, la carne ibérica o de retinto… Son productos que forman parte de nuestra identidad y que siempre están presentes en la carta. En cuanto a los platos más elaborados, uno de los que siempre recomiendo es el codillo de cerdo ibérico, que servimos deshuesado. También destaca la merluza en salsa verde, acompañada de un buen fumet y unas almejas, es uno de los favoritos de nuestros clientes. Y no puedo dejar de mencionar el bacalao al modo de Alcántara, un plato estupendo que rinde homenaje a la cocina conventual de antaño.

-¿Cuáles son los objetivos que persigue la Asociación de Paradores bajo su presidencia?

-La asociación fue fundada en 1989 y hoy en día está formada por 60 socios. Antes de la pandemia, ocupé el cargo de vicepresidente, y desde hace dos años tengo el honor de presidirla. El objetivo principal de esta asociación siempre ha sido el intercambio de conocimientos entre cocineros, porque para mí la cocina no tiene sentido si no se comparte. Al final, cada chef aporta su toque personal al plato, pero negarse a compartir lo aprendido me parece un error. Lo que hace especial a esta asociación es su carácter nacional, lo que nos permite enriquecer nuestra visión gastronómica al dialogar con compañeros de distintos puntos del país. Por ejemplo, puedo hablar con un cocinero de Málaga sobre pescados, aprender de un cántabro cómo prepara el cocido montañés, y a la vez, compartir cómo elaboramos una buena caldereta en Extremadura. Solemos reunirnos al menos una vez al año, además de celebrar nuestra asamblea anual, que tradicionalmente hacemos de forma itinerante.

-¿Qué iniciativas o proyectos están impulsando actualmente desde la Federación?

-Desde la Federación promovemos activamente el uso de productos de kilómetro cero, o mejor dicho, de centímetro cero, apostando por una cocina más sostenible y respetuosa con el entorno. La gastronomía está evolucionando en esa dirección, impulsada tanto por la creciente demanda del público como por una mayor concienciación entre los profesionales del sector. Cada vez es más común ver cómo los comensales se llevan a casa la comida que no han terminado en el restaurante, algo que antes no era habitual pero que ahora resulta completamente lógico. Este tipo de iniciativas me parecen muy positivas y necesarias. Además, desde la Federación también estamos reforzando nuestro compromiso con el reciclaje y la gestión responsable de los residuos, promoviendo prácticas más sostenibles en todas las áreas de la cocina.

-¿Cuál ha sido, hasta el momento, el momento más gratificante de su carrera profesional?

-Aunque no tengo un único hito concreto que defina mi carrera, sí hay momentos clave que marcaron un antes y un después en mi vida profesional. Empecé desde abajo y, con esfuerzo y constancia, fui escalando hasta convertirme en jefe de cocina. Es un punto al que he llegado con mucho trabajo y, sinceramente, no aspiro a más, esto es lo que realmente me apasiona. Me siento estable y no contemplaría moverme a otro lugar. Uno de los momentos más significativos llegó en 2016, cuando obtuve el primer premio en Madrid Fusión con una tapa de torrija de bludimeri acompañada de una esfera de torta del Casar. Aquel reconocimiento supuso un impulso decisivo en mi trayectoria profesional y fue una experiencia tremendamente positiva.

Premio de San Lorenzo otorgado en el Campeonato de España en Logroño. / Cedida

Otro hito importante se produjo en 2021, con la publicación de un monográfico dedicado a la historia de la patatera. El libro tuvo una gran repercusión y una acogida sorprendente. De hecho, ya va por su tercera edición. Hasta entonces, no existía ningún estudio escrito sobre este producto, y haber sido pionero en ello me ha dado muchas satisfacciones. Todo esto fue posible gracias a mi editora, Cristina Pérez, que suele sacarme de mi zona de confort y empujarme a ir un paso más allá.