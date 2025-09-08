Una multitud celebra la renovada ermita del Vaquero

La popular ermita del Vaquero en la capital cacereña reabre sus puertas después de que la Junta de Extremadura haya participado en la restauración del retablo mayor, de estilo barroco clasicista y del siglo XVII, con un importe de 36.000 euros, que se suman a los 200.000 euros que ya supuso la reforma integral del inmueble, cuyas obras finalizaron a finales de 2023 y se han prolongado durante años.

Mientras los fastos religiosos del 8 septiembre se desarrollaban en el imponente Real Monasterio de Nuestra Señora de Guadalupe, una celebración más modesta se desarrollaba en el entorno de la plaza de Santiago y desembocaba en esta ermita del Vaquero; que ha reunido a su comunidad religiosa y a numerosos cacereños y visitantes que querían contemplar la rehabilitación efectuada.

Recibimiento intergeneracional en la renovada ermita del Vaquero. / Eduardo Villanueva

8 de septiembre

Una multitud (pese al puente del 8 de septiembre, que le ha restado público) ha participado este lunes festivo, Día de Extremadura, en la misa (celebrada en Santiago) y posterior procesión en honor a la virgen Nuestra Señora de Guadalupe del Vaquero.

Calor y refajos han protagonizado esta procesión que ha recorrido la popular calle Caleros bajo los sones y el folklor', con la participación de la Asociación Cacereña de El Redoble.

Rehabilitación

Se ha actuado en el retablo mayor de cinco metros de alto y cuatro de ancho, que fue realizado por el entallador Juan Bravo y policromado y dorado por Francisco Mendo Montejo. “Data de finales del siglo XVII y se levanta sobre una mesa de granito, con estructura en banco, cuerpo principal y ático”, explican desde la Consejería de Cultura, Turismo, Jóvenes y Deporte.

También han colaborado en la restauración artesanos locales. Tal es el caso de Artesanía Rubio, que gestiona Julio Rubio, carpintero de Cáceres que procede de varias generaciones artesanas; y destacó su abuelo Venancio Rubio Criado, autor de obras de imaginería qué procesionan en la Samanta Santa de Cáceres.

Los deterioros más importantes en el retablo fueron provocados por la humedad (una de las principales razones por la que cerró la ermita y se tuvo que intervenir en el edificio) y se localizaban en la zona del banco, “por ser la parte más accesible y por estar apoyada directamente sobre la piedra de la mesa”.

También presentaba un repinte generalizado y un “ataque de insectos xilófagos”, en referencia a carcoma y/o termitas, además de roces y la pérdida de policromías que en algunas tablas afecta a la mitad de estas. Esto ha ocasionado problemas en la estructura y en los dorados y policromías.

De ahí la intervención de la Junta, fruto de una cofinanciación a dos bandas: 18.000 euros cada una de las partes, incluyendo a la Diócesis de Coria-Cáceres. La parte estructural del retablo ha correspondido a la Junta y la limpieza y consolidación de la policromía al Obispado de Coria-Cáceres.