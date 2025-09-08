Estos son los municipios de Cáceres que tienen deuda pública

La provincia de Cáceres mantiene a 43 municipios en la lista de deudores que ha publicado el Ministerio de Hacienda en las recientes semanas. Los datos se corresponden al ejercicio de 2024, y son positivos en comparación con el año anterior gracias a una bajada de deuda importante (del 29%) en el total del territorio cacereño, además de que han desaparecido ocho localidades de la lista.

¿Qué es?

El Ministerio de Hacienda define deuda pública como el valor nominal total de las obligaciones brutas del sector de las administraciones públicas pendientes a final de año, a excepción de las obligaciones representadas por activos financieros que estén en manos del sector. Está constituida por las obligaciones de las administraciones públicas en las categorías siguientes: efectivo y depósitos, títulos de deuda y préstamos.

El 31 de diciembre

El 31 de diciembre de cada año comienzan el estudio del ejercicio, que publican en los meses siguientes, para hacer pública la deuda de entidades locales como ayuntamientos, diputaciones, consejos, cabildos insulares y todas las que estén incluidas en la Ley del Régimen Local. La información se elabora a partir de la información remitida por el Banco de España.

Condonación de deuda

En un contexto en el que se habla a diario sobre la condonación de deuda por parte del Estado a las comunidades autónomas, que permitiría a Extremadura con 1.718 millones de euros, son muchos los municipios de la región que se enfrentan también a la deuda para intentar dejarla en cero.

Casos llamativos

Entre los casos que más impactan se encuentra la capital provincial, Plasencia, Casar o Malpartida de Cáceres.

Cáceres

El primero de los mencionados es tan destacado porque la deuda ascendía a más de 13 millones de euros. Sin embargo, el Ejecutivo de Rafa Mateos optó por eliminarla de un plumazo y la ha dejado a cero. Fue durante el mes de septiembre del pasado año cuando se produjo el desembolso de los 11,4 millones de euros que restaban, algo que fue calificado de «histórico». Según señaló el regidor, los créditos suponían el desembolso de más de 500.000 euros anuales en intereses. Se realizó con cargo al remanente de tesorería.

Gráfico de los pueblos de Cáceres que tienen deuda. / E. P.

Plasencia

Por su parte, continúa llamando mucho la atención la gran deuda que tiene el Ayuntamiento de Plasencia. En las últimas tres décadas, las distintas corporaciones locales han rebajado la cuantía en 33 millones de euros, puesto que llegó a tener hasta 55. El endeudamiento ha bajado al 64%, según se anunció a finales de julio. Entre 2023 y 2024, la cuantía ha bajado en 2,76 millones y actualmente se sitúa en 22,38.

Incorporaciones

Por otro lado, tan solo hay tres municipios que se han incorporado a la lista de deudores: Carbajo, Casar y Malpartida de Cáceres. El caso más llamativo es el de los casareños, que han pasado en un año de no tener nada a deber casi dos millones de euros. En Carbajo, la cuantía es de 58.000 euros, mientras que los malpartideños tendrán que abonar 101.000 euros de deuda. También Navalmoral de la Mata, que tenía una deuda mínima en 2023, ha pasado a tener 157.000 euros.

Madroñera

Otra localidad que está muy endeudada es Madroñera, aunque la nueva corporación municipal sigue trabajando para rebajarla. Cerraron 2023 con 3,67 millones de euros, y en un año bajó 70.000 euros. Según contó la alcaldesa, María José González, a este diario, está unificada en un fondo de contingencia y se va paliando año a año. El principal problema para abonar esta cuantía es que los presupuestos llevan prorrogados desde el año 2016. Este 2025, por primera vez en nueve años, se ha presentado un borrador presupuestario, tal y como confirmó Unidas Por Madroñera (partido que gobierna por una diferencia de solo 100 votos en las últimas elecciones) en sus redes sociales. La aprobación de la partida presupuestaria resulta crucial para seguir rebajándola.

Más crecimiento

A pesar de que la mayoría de los municipios han visto rebajada su deuda, hay algunos en los que ha seguido creciendo. El principal ejemplo es Cabezuela del Valle, que ya tenía a finales del pasado año 655.000 euros tras haber crecido en 369.000 en apenas doce meses. Calzadilla también ha vivido una situación similar, aunque no tan pronunciada. Han pasado de 431.000 a 555.000 euros.

179 pueblos con deuda ceroDe los 222 municipios que componen la provincia de Cáceres, un total de 179 no tienen deuda pública. Entre los pueblos que no deben dinero están Aldeacentenera, Aldeanueva del Camino, Almaraz, Arroyo de la Luz, Cabezabellosa, Carrascalejo, Casatejada, Ceclavín, Cedillo, Collado de la Vera, Cuacos de Yuste, La Cumbre, Deleitosa, Garganta la Olla, Jaraíz de la Vera, Miajadas, Montehermoso, Navaconcejo, Pinofranqueado, Rebollar, Sierra de Fuentes, Torrecillas de la Tiesa, Saucedilla, Zorita o Zarza de Granadilla.

Millones de deuda

Santa Marta de Magasca, municipio cercano a la capital provincial y de apenas 292 habitantes (según el INE en 2024), también debe una cantidad que supera el millón y medio de euros. Y en esta ocasión ha vuelto a aumentar la cuantía en 22.000 euros, llegando ya a 1.598.000. Plasenzuela, también de escasa población (518 residentes), ha tenido un incremento similar. En esta localidad, la deuda asciende ya a 3,2 millones de euros, tras haber vuelto a crecer en 20.000 euros en un año. Otras localidades como Puerto de Santa Cruz y Villamesías son las últimas en haber aumentado su deuda, en 4.000 y 8.000 euros respectivamente.

Compromiso para rebajarla

También hay muchos ayuntamientos que se han comprometido con la rebaja de la deuda y están trabajando de forma concreta para lograrlo. El principal ejemplo es el de Moraleja, que la ha reducido en casi 850.000 euros en apenas un año, situándola ya en 622.000 y con la idea de que siga bajando. Es la bajada más importante sin contar a Cáceres o Plasencia, pero también la localidad de Logrosán la ha logrado rebajar en casi 600.000 euros hasta los 828.000. Valencia de Alcántara se quedó apenas con 100.000 euros tras quitarse 307.000.

Deuda a cero

Cilleros, la puerta de entrada a la Sierra de Gata, ha logrado dejarla a cero tras saldar los 387.000 euros que debían. Otras localidades que han hecho la misma operación y ya no tienen deuda son Aliseda (pagó 100.000 euros), Caminomorisco (abonó 89.000 euros), Jaraicejo (20.000 euros), Navalvillar de Ibor (118.000 euros), Trujillo (159.000) y Valdastillas (41.000).

El pueblo más pequeño

Cabe destacar también que en esta lista está también el municipio más pequeño de la provincia de Cáceres, Ruanes, con apenas 80 habitantes, debe 15.000 euros.

Otros

Otro de los pueblos que siguen teniendo deuda es Alía, con 970.000 euros, tras lograr rebajarla en 94.000. Baños de Montemayor también tiene 126.000 euros, aunque la ha rebajado en un 40%. Brozas sigue debiendo 230.000 euros. Cañamero, 99.000 euros; Cañaveral 782.000 euros; Casar de Palomero, 225.000; Coria, 271.000; Herguijuela, 548.000; Hervás, 377.000; Ibahernando, 163.000; Madrigalejo, 439.000; Membrío, 271.000; Piornal, 940.000; Santiago de Alcántara, 247.000; Talayuela, 233.000; o Villanueva de la Vera, 191.000.

A nivel provincial

En cuanto a la deuda a nivel provincial, de los 60.896 millones de euros que debían los ayuntamientos de Cáceres a finales de 2023, ha pasado a deber 43.297. Supone una rebaja de 17.599 millones de euros, casi un 30%, marcada principalmente por la gran quita que hizo el consistorio cacereño.

Recomendaciones

Las recomendaciones para reducir la deuda de un ayuntamiento son optimizar la gestión de gastos reduciendo costes en contratos y servicios, aumentar la recaudación de ingresos mediante la venta de activos, la mejora en la gestión de concesiones o la implantación de sistemas de pago más eficientes, así como negociar con las entidades financieras para obtener préstamos en mejores condiciones.

Estrategias

Algunas estrategias para la gestión de gastos que recomiendan los expertos son revisar los contratos y servicios para realizar modificaciones contractuales a la baja o vender parcelas de suelo municipal. Para que haya más ingresos, plantean otorgar la concesión de obras y servicios y utilizar contratos con financiación más flexibles.

Suscríbete para seguir leyendo