Nuevo restaurante a la vista en la plaza Marrón de Cáceres

Mientras se perfila la reforma de la plaza Marrón, una de las tareas pendientes del Ayuntamiento de Cáceres en esta legislatura, el popular cocinero cacereño Juanma Zamorano tomará las riendas de uno de los locales de esta zona, donde se encuentran otros restaurantes como el Perhaps y La Tía Tula, para renovar esta plaza como enclave gastronómico en torno al arte contemporáneo del Museo Helga de Alvear.

Casa de comidas

Así lo ha expuesto el propio Zamorano en sus redes sociales: "Ahora tenemos que convertir un patito feo en un cisne. Comenzamos el proceso de cambio, vajilla, cubertería, cristalería, mantelerías, puertas, ventanas toldos... Todo lo relacionado con una Casa de Comidas; como tu casa. Estoy muy contento".

Cambio de rumbo

De esta forma, el catódico chef que popularizó su 'marichocho' cambia de rumbo desde que pasara página con el 13 de San Antón.

El cocinero estuvo al frente del 13 de San Antón asociado con Adolfo Maestre y posteriormente fichó por el restaurante Homarus. El chef está actualmente desvinculado de los focos, pero sigue activo en redes sociales donde acaba de anunciar su nuevo emprendimiento.

El cacereño lleva más de 30 años con la chaquetillla puesta y ahora pone el foco en la plaza Marrón; uno de los espacios más transitados gracias, en parte, al gran polo de atracción que supone el Helga de Alvear.