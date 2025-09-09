La cerámica, una técnica que ayuda a quitar el estrés, aterriza en Cáceres

El taller de cerámica creativa 'Calma Pottery' abrirá sus puertas a finales del mes de septiembre. Situado en la calle Ceres 21, en el local 3, nace de una visión profundamente personal, su fundadora, Victoria Ojalvo, afirma que "brota de la convicción de que el arte no solo es una forma de expresión, sino también una herramienta de bienestar".

Enfoque terapéutico

Con un enfoque centrado en la arteterapia, este espacio ha sido concebido como un refugio para quienes buscan reconectar consigo mismos a través de la creación manual. Su estética minimalista y su ambientación cálida refuerzan la sensación de calma que se respira desde la entrada. "Es un lugar para desconectar del ritmo acelerado del día a día y reconectar con uno mismo a través del contacto con el barro", explica Ojalvo.

"Acciones como modelar, amasar o esmaltar no solo estimulan la creatividad, sino que también ayudan a liberar tensiones y recuperar el equilibrio emocional". La propuesta está abierta a todo tipo de público, con o sin experiencia previa. El foco no está en el resultado final de las piezas, sino en el proceso de creación. Se trata de descubrir cómo el arte puede mejorar tu calidad de vida".

Fundadora

Victoria Ojalvo, fundadora del proyecto, ha destacado que la marca nace con el deseo de querer compartir sus conocimientos tras 20 años dedicándose al mundo del arte, la artesanía y el diseño de joyas. Después de la pandemia, decidió dar un giro a sus diseños y comenzó a crear joyas con cerámica, en su caso con porcelana. "El contacto con el barro me enganchó desde el primer momento. Estaba pasando por un momento difícil en mi ámbito personal que me afectaba a nivel físico y emocional. En la cerámica encontré lo que realmente necesitaba para acompañar a mi proceso de psicoterapia".

Victoria Ojalvo, propietaria de 'Calma Pottery'. / Cedida

Comenzó a formarse a través de cursos, tanto presenciales como online e incluso se matriculó en la escuela de Bellas Artes. "La cerámica me engancho, tiene su propio ritmo, sus propias reglas y por tanto habla de paciencia, del tacto del barro, de la sensibilidad y la calma que te produce modelar una pieza". Además, este año ha realizado un Postgrado en Arteterapia, donde profundizó aún más en los beneficios terapéuticos del arte. "A día de hoy en Cáceres no existe un espacio dedicado únicamente a la cerámica y a la arteterapia", afirma la fundadora.

Programación variada

El espacio ofrece una variada programación de talleres de cerámica pensados para adaptarse a distintos intereses, niveles y estilos de vida. Desde el taller semanal, ideal para quienes desean profundizar en la práctica con clases continuas, hasta el taller puntual, una experiencia intensiva de uno o dos días enfocada en la creación de una pieza concreta. También hay opción de talleres privados, perfectos para grupos que buscan celebrar eventos de forma original, cumpleaños, despedidas, reuniones, con la posibilidad de añadir brunch, vino o tabla de quesos.

Talleres para colectivos especiales

Para quienes deseen hacer un regalo diferente, el bono regalo permite elegir entre las distintas modalidades de taller. Además, se imparten talleres para colectivos especiales, acompañados por profesionales como psicólogos o educadores, según las necesidades del grupo.