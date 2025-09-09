El coste del acceso al futuro puente de Cedillo se dispara un 150%: 5,1 millones en la parte de Extremadura

El coste del acceso por la parte de Extremadura al futuro puente internacional sobre el río Sever en Cedillo se dispara un 150%. El Consejo de Gobierno de la Junta de Extremadura ha autorizado hoy la firma de un convenio entre el Ejecutivo regional y el Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible para avanzar en el proyecto de construcción de estas obras en el lado español. Tal y como ha informado la portavoz, Elena Manzano, el coste ascenderá a 5,1 millones de euros (de los Presupuestos regionales), a pesar de que en enero de 2024 el consejero de Infraestructuras anunciase que la inversión para esta obra sería de apenas dos millones.

Convenio

Con este convenio, el gobierno regional asume el proyecto, la construcción, dirección de las obras, financiación, conservación y, en caso de que sea necesario, la rehabilitación de los accesos al puente internacional en el lado español. El próximo paso será comunicarle este pacto al ministerio, que debe suscribirlo. Una vez que el viaducto esté construido de forma definitiva, sus accesos y equipamiento pasarán a ser de la Junta en la parte situada en el territorio español. Cabe destacar que existe un concurso público en la actualidad para construirlo con un coste de licitación cercano a los 20 millones de euros.

Galería | El puente de Cedillo: Tres décadas en diez imágenes /

Infraestructura demandada

El puente es una infraestructura demandada desde hace décadas en las comarcas de Sierra de San Pedro-Los Baldíos y el Alentejo portugués. En la década de los 70, Iberdrola construía una presa en la confluencia entre los ríos Tajo y Sever que separaba de forma definitiva los municipios de Cedillo (Cáceres) y Montalvao (Portugal). En la zona, que es la más occidental de Extremadura, llegó a existir un puente en la época de Franco, según el testimonio de algunos vecinos. Incluso permanecen bajo el agua los pilares del puente, aseguran.

Desde 1995

En el año 1995 quedaron incomunicados por completo porque la empresa pública tomó la decisión de no permitir la libre circulación por la presa. Era la única forma para conectar los dos municipios, separados por 13 kilómetros. Sin embargo, ahora están obligados a dar un rodeo de más de 100 kilómetros y cruzar la frontera por Marvao.

Negociación

Tras mucho tiempo de negociación, no lograron llegar a buen puerto. De hecho, lo único que se ha logrado es que la presa esté abierta únicamente durante los fines de semana (durante 36 horas de forma ininterrumpida), y gracias a que el Ayuntamiento de Cedillo contrata personal de seguridad privado para controlar que no haya problemas en el terreno. Un problema que conoce a la perfección el alcalde, Antonio González Riscado, que es el que más tiempo lleva al frente de un consistorio en la región (desde 1987), por lo que conoce a la perfección la demanda de su pueblo.

Recreación del puente de Cedillo. / E. P.

Así será el puente

La construcción del puente contempla una estructura de unos 160 metros de longitud y un tablero de 11,5 metros de ancho, con dos arcos gemelos de hormigón apoyados sobre cimentaciones macizas, evitando así la colocación de pilares en el cauce regular del río. Esta decisión fue fundamental para lograr la Declaración de Impacto Ambiental favorable. Cabe destacar que en el lado portugués también se ha destinado una partida a la ampliación de la carretera EM1139 hasta el otro extremo del viaducto.