Detenido en Cáceres con 14 kilos de hachís que tenía escondidos en su coche

Agentes de la Guardia Civil, pertenecientes a la Unidad de Seguridad Ciudadana de la Comandancia de Cáceres (USECIC), han procedido a la detención de un varón de 33 años como supuesto autor de un delito contra la salud pública, por tráfico de drogas, después de que se localizaran en el vehículo que conducía cerca de 14 kilogramos de hachís ocultos en dobles fondos practicados en las puertas de su vehículo.

La actuación se enmarca dentro de un dispositivo de seguridad establecido por los agentes, junto al Equipo Cinológico de la Comandancia, en la autovía A-66, próximo a la ciudad de Cáceres, orientado a la prevención del tráfico de drogas y de otros ilícitos penales que pudieran producirse en esta vía de comunicación.

Droga encontrada en el vehículo. / Cedida por la Guardia Civil de Cáceres

Durante el transcurso del operativo, los agentes dieron el alto a un turismo en el que viajaba únicamente su conductor. La actitud del individuo levantó las sospechas de los guardias civiles, que procedieron a realizar una inspección del vehículo.

El primer registro

En un primer registro no se detectaron objetos ilegales de forma evidente, si bien los agentes mantuvieron sus sospechas acerca de que pudiera ocultarse algún tipo de sustancia prohibida. Estahipótesis quedó confirmada tras una revisión más minuciosa del vehículo, en la que descubrieron un doble fondo en las puertas, dentro del cual se ocultaban numerosas pastillas de hachís perfectamente embaladas.

Ante estos hechos, el conductor fue detenido como supuesto autor de un delito contra la salud pública, en su modalidad de tráfico de drogas. El análisis posterior de la sustancia arrojó un peso cercano a los 14 kilogramos (26 paquetes), cantidad que, según estimaciones, podría alcanzar en el mercado ilícito un valor económico elevado, evidenciando su clara finalidad de tráfico y distribución.

Las diligencias instruidas, junto con la droga y la persona detenida, fueron puestos a disposición de la autoridad judicial competente en Cáceres, quien ha decretado su ingreso en prisión provisional.