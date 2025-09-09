La diputación ayuda con dinero al Cacereño

En octubre de 1942, la diputación concede una subvención al Club Deportivo Cacereño ante la nueva temporada. Días después pierde por uno a cero ante el Badajoz. En diciembre, sin embargo, gana en Trujillo por cinco tantos a cero.

Origen del club

El Club Polideportivo Cacereño, es un histórico equipo de fútbol de Cáceres, fundado en 1918 y con su primera directiva constituida el 18 de abril de 1919. Actualmente milita en la Primera RFEF, aunque su techo competitivo hasta la fecha ha sido la Segunda División.

Tras la desaparición jurídica del Club Deportivo Badajoz en 2012, el Cacereño es considerado el decano del fútbol extremeño. Además, es uno de los clubes más representativos de la Tercera División española, categoría en la que ha disputado 56 temporadas, logrando el campeonato en 11 ocasiones. Su trayectoria lo sitúa en el cuarto puesto de la clasificación histórica de la Tercera División, siendo uno de los pocos equipos que superan las 1.000 victorias y los 3.700 goles en la competición.