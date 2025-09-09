Escucha cómo suena el Himno de Extremadura desde el Reloj del Ayuntamiento de Cáceres

Ha sido la novedad del Día de Extremadura en Cáceres, dentro de los actos organizados por el ayuntamiento. Así, ayer lunes 8 de septiembre, el reloj de la fachada principal del consistorio reprodujo el himno regional, obra de Miguel del Barco, al toque de campanas en dos ocasiones, a las 12.00 horas y a las 20.00 horas. Desde el gobierno local se animó a toda la ciudadanía a participar y compartir estos sencillos pero emotivos actos.

La ciudad conmemoró adem´sa el Día de Extremadura con el tradicional acto institucional e izado de bandera que tuvo lugar el viernes 5 de septiembre a las doce del mediodía en la fachada principal del consistorio cacereño. Este año, dos niños pertenecientes a la Asociación Cacereña de Folclore El Redoble fueron los encargados de realizar el izado de la bandera extremeña, tras el cual, el alcalde, Rafa Mateos, realizó una breve intervención ante los asistentes.

La ceremonia contó además con el acompañamiento musical de Corda Duet, dúo de cámara formado por Carmen Valiente Blasco (violonchelo) y Dylan Pujazón Delgado (viola), que interpretó varias piezas, entre ellas el himno de Extremadura que acompañe el izado y El Redoble, que bailarán para finalizar el acto varias parejas del citado grupo de folclore.