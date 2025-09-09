Éxito del Concurso de Cocina 'Master Chef' en las Fiestas del Presidente 2025 del Real Club de Tenis Cabezarrubia

La edición de este año destacó por la gran participación en la categoría infantil y por el alto nivel culinario de los equipos de adultos, que elaboraron dos platos emblemáticos de la gastronomía extremeña: migas extremeñas y caldereta.

Los equipos tuvieron a su disposición hierbas aromáticas cultivadas por la Asociación Síndrome de Down Cáceres en su propio huerto, lo que aportó un valor añadido a las elaboraciones y reforzó el espíritu solidario de la actividad.

Fiestas del Presidente 2025 en el Real Club de Tenis Cabezarrubia. / EL PERIÓDICO

Nuestros socios demostraron sus habilidades en los fogones, mientras que el resto de asistentes disfrutaron degustando las propuestas, en un ambiente festivo y familiar. Un año más, contamos con la colaboración del restaurante Pan de Huerta, con la implicación directa de su chef José Galán y todo su equipo, que aportaron profesionalidad y apoyo al desarrollo del concurso.

Asimismo, queremos agradecer a nuestros amigos y colaboradores de COSENTINO, quienes aportaron como regalo mandiles exclusivos para los equipos participantes. También se entregaron premios a los ganadores gracias a la colaboración de Pan de Huerta, Restaurante Cafetería Tapería Cabezarrubia(RCTC) y Doña Jimena.

Como es ya tradición en el Club, los platos preparados fueron puestos a la venta en formato de raciones para socios y amigos, logrando recaudar un total de 500 euros, que tendrán como destino la Asociación Síndrome de Down Cáceres.

Con esta iniciativa, el Real Club de Tenis Cabezarrubia reafirma su compromiso con la promoción de la cultura gastronómica extremeña y, al mismo tiempo, con la solidaridad, uniendo deporte, convivencia y apoyo social en el marco de las Fiestas del Presidente 2025.