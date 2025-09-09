El Festival de los Castillos regresa a Cáceres con más municipios y una programación de primer nivel

El Festival de los Castillos regresa este 2025 con su tercera edición, consolidándose como una propuesta cultural destacada en la provincia de Cáceres. Este año, el evento se celebrará los días 20 y 27 de septiembre, y continuará el 4, 11 y 17 de octubre, sumando como novedad la participación de cinco municipios: Mirabel, Portezuelo, Trevejo, Montánchez y Valencia de Alcántara. La Diputada de Turismo de Cáceres, Elizabeth Martín, presentó oficialmente el programa en una rueda de prensa junto a representantes de los ayuntamientos implicados, destacando la importancia de esta iniciativa que comenzó en 2022 y que busca poner en valor el patrimonio histórico y artístico de la región.

Asimismo, Martín ha destacado que "todas las obras son gratuitas, aptas para todos los públicos y disponen de un aforo de 120 plazas por función". Las incripciones podrán realizarse en los ayuntamientos o a través de las páginas de turismo de la Diputación, y estarán disponibles este martes a partir de las 13.00 horas.

Por otro lado, Javier Uriarte, director, dramaturgo y representante de una de las compañías, ha señalado que están "encantados" de poder estar en este festival y que "se está convirtiendo en una seña". "No sólo es un festival de teatro, es una experiencia cultural, teatral, de patrimonio y de la naturaleza. He estado presente en otras ediciones y eso es precisamente lo que transmite el público. Además, siempre procuramos que la programación sea equilibrada y de calidad".

Programación

En relación a la programación, Uriarte ha destacado que comenzará el 20 de septiembre en Mirabel, con la obra 'El Lazarillo de Tormes' de la compañía 'Albacity Corporation'. Además, contará con Antonio Campos, el actor que revive las novelas ejemplares de Cervantes. Continuará el día 27 en Trevejo con el espectáculo cómico 'El Cariño en 2055', realizado por la compañía 'Menudas Producciones'. Esta compañía está formada por profesionales de la industria con una amplia trayectoria y que conocen de primera mano el festival.

"Seguiremos en Montánchez el día 11 con la compañía 'Guirigai Teatro' y su espectáculo 'Camino del Paraíso'. Cerraremos la programación el 17 de octubre en Valencia de Alcántara con Alfonso X, la última cantiga, de la compañía 'María Melo Producciones'. Todos estos espectáculos cuentan con un amplio recorrido, una calidad contrastada y estamos seguros de que el público los acogerá con entusiasmo".

Actividad de gran nivel

El alcalde de Mirabel, Fernando Grande, ha subrayado que “estamos convencidos de que contamos con un patrimonio espectacular y queremos que la gente lo conozca. Si, además, se puede hacer a través de una representación cultural de calidad, mucho mejor”. Grande ha valorado positivamente que el festival continúe sumando municipios participantes, destacando el dinamismo que esto aporta al sector turístico. “Se ofrece una actividad de gran nivel, capaz de convertir los fines de semana en un auténtico planazo, y qué mejor que disfrutar del teatro en un marco tan extraordinario como son nuestras fortificaciones”.

Castillos en condiciones óptimas

Por su parte, el alcalde de Portezuelo, Ángel Iglesias, ha concluido la rueda de prensa asegurando que “todos los castillos están en condiciones óptimas para acoger este tipo de eventos. En el caso del de Portezuelo, estamos desarrollando varios proyectos de rehabilitación, especialmente en el patio de armas, un espacio al aire libre y a cielo abierto”.