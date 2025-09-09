La tarifa del agua que no para de bajar en Cáceres

Hay una tarifa del agua en Cáceres que no ha parado de bajar en la última década hasta el punto de que el próximo año costará la mitad que en 2018. La tarifa de utilización del agua y el canon de regulación tiene que ser abonada por los beneficiados por las obras de regulación de las aguas superficiales o subterráneas que hayan sido financiadas total o parcialmente con cargo al Estado. Todas las personas que hayan obtenido una ventaja gracias a ellas, satisfarán un canon de regulación destinado a compensar los costes de la inversión que haya soportado la administración estatal, así como a atender los gastos de explotación y conservación de tales obras.

Mejoras

Son objeto del mismo las mejoras producidas por la regulación de los caudales de agua sobre los regadíos y abastecimientos de poblaciones, aprovechamientos industriales o usos e instalaciones de cualquier tipo de que utilicen los caudales que resulten mejorados por dichas obras hidráulicas de regulación. La determinación de la cuantía de la tarifa se regula por distintos artículos y varía cada año.

Es el pago que tienen que hacer los beneficiados por las obras de regulación de las aguas

A través de internet

La Confederación Hidrográfica del Tajo, a través de su página web, incluye también a los beneficiados por otras obras hidráulicas específicas realizadas íntegramente a cargo del Estado, incluidas las de corrección del deterioro del dominio público, derivado de su utilización, que satisfarán por la disponibilidad o uso del agua una exacción destinada a compensar los costes de inversión. Cabe destacar que esta tasa no es la que se cobra por el agua del grifo, por ejemplo.

La cuantía de cada una de las exacciones se fijará, para cada ejercicio presupuestario, sumando las siguientes cantidades. Primero será el total previsto de gastos de funcionamiento y conservación de las obras realizadas, después los gastos de administración del organismo gestor, imputables a dichas obras, y por último el 4% del valor de las inversiones realizadas por el Estado, debidamente actualizado, teniendo en cuenta la amortización técnica de las obras e instalaciones y la depreciación de la moneda.

En 2018, la tarifa de utilización del agua era de 0,016908 euros por metro cúbico, el doble que en 2026

Distribución individual

La distribución individual de dicho importe global entre todos los beneficiados por las obras, se realizará con arreglo a criterios de racionalización del uso del agua, equidad en el reparto de las obligaciones y autofinanciación del servicio.

En el BOE

El Boletín Oficial del Estado publicó el pasado lunes, 1 de septiembre, el anuncio de la Confederación Hidrográfica del Tajo sobre la información pública de la tarifa de abastecimiento a Cáceres de cara al año 2026. Los interesados disponen de 15 días hábiles para hacer efectivas las reclamaciones que estimen oportunas tras señalar que la tarifa de utilización de agua de cara al año 2026 para usos varios de riego será de 0,008214 euros por metro cúbico.

Descenso progresivo

La noticia pasa porque esta tarifa no ha dejado de bajar en la última década, algo de lo que se ven beneficiados directamente los trabajadores del campo. Según aparece expuesto en la propia página web de la CHT, el descenso ha sido progresivo cada año.

Año por año

En 2025, cuesta 0,008661 euros por metro cuadrado. El año anterior, fue 0,009589. En 2023, 0,010598. En 2022, 0,011761. En 2021, 0,011761. En 2020, 0,13076. En 2019, 0,014635. Y, por último, en 2018 costaba 0,016908. Cabe resaltar que la tarifa ha ido reduciéndose cada año hasta el punto de que cuesta aproximadamente la mitad en comparación con los primeros datos registrados.

El 17 de julio

La decisión de adoptar este precio se tomó el pasado 17 de julio de 2025, cuando se celebraron juntas de explotación de los sistemas de la Demarcación Hidrográfica del Tajo, en las cuales se analizó y discutió el documento de estas tarifas para este año. El presente documento, basado en el anterior, tiene en cuenta las aportaciones de los usuarios expresadas en dichas juntas.

Rebaja del IBI

Otra de las rebajas que ha beneficiado a los cacereños en el ámbito fiscal ha sido la del IBI (Impuesto de Bienes Inmuebles). Era uno de los compromisos con los que llegó al gobierno Rafa Mateos y fue aprobado en sesión plenaria gracias a los votos favorables del PP y Vox, y con la negativa de PSOE y Unidas Podemos. La modificación de la ordenanza implica una rebaja del tipo impositivo tanto para inmuebles de naturaleza urbana como rústica, se amplían las bonificaciones para las familias numerosas y, como novedad, se crea la bonificación por la instalación de placas solares. De esta manera, la rebaja se plantea en: Impuesto sobre bienes inmuebles de naturaleza urbana: reducción del tipo de gravamen general del 0,75% actual al 0,72%. Impuesto sobre bienes inmuebles de naturaleza rústica: reducción del tipo de gravamen del 0,90% actual al 0,87%.

Otra de las rebajas fiscales que benefician a los cacereños es la del IBI, formalizada este año

Menos impuestos, más recaudación

Este 2025, que ha sido el primer año que se ha formalizado, la rebaja se ha traducido en una mayor recaudación. El ingreso superó este año los 26 millones de euros, dejando atrás la cifra de 25,7 millones que se pusieron al cobro en 2024. El número de recibos, por su parte, fue similar: más de 95.000 del principal tributo, el urbano, y otros 2.000 del rústico. Cabe recordar que la recaudación se realizó en su gran mayoría el pasado 10 de junio, cuando se cobraron los recibos domiciliados. El pago voluntario concluyó el 20 de julio. El ayuntamiento tiene este proceso delegado en la Diputación de Cáceres, que recauda el importe total a través del Oargt.

