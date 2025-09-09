La Fundación Tatiana celebra diez años de la apertura del Palacio de los Golfines de Abajo en Cáceres

El palacio de los Golfines de Abajo es la joya de la corona del patrimonio histórico-artístico que Tatiana Pérez de Guzmán el Bueno legó a la Fundación que lleva su nombre. Constituye un patrimonio excepcional, material e inmaterial, para la ciudad de Cáceres, que ha llegado hasta nuestros días enriquecido por las sucesivas generaciones que lo habitaron y construyeron. La Fundación Tatiana, tras varios años de obras de conservación y restauración, decidió abrir el Palacio al público, con un proyecto museístico dirigido por un grupo de expertas académicas de la Universidad de Extremadura.

La inauguración tuvo lugar el 11 de septiembre de 2015 con un espectáculo audiovisual que se proyectó en la fachada del palacio, a través del cual se recorría la historia del Palacio y de Cáceres, mediante luz y sonidos, efectos digitales y música en directo. Desde entonces, el Palacio ha recibido unos 300.000 visitantes y ha contribuido a la vida cultural de la ciudad, con numerosas exposiciones y actividades artísticas. Además, el Palacio alberga numerosos encuentros nacionales e internacionales organizados por la Fundación y colabora con las distintas instituciones locales y regionales.

Una celebración abierta a la ciudad

La Fundación Tatiana quiere celebrar este aniversario tan especial con una agenda de actividades culturales, entre las que destaca un concierto que tendrá lugar el jueves 11 de septiembre, en la Concatedral de Santa María del ensemble La Ritirata, creado por el violonchelista bilbaíno Josetxu Obregón, y dedicada a la interpretación histórica con la intención de redescubrir repertorios del Barroco, Clasicismo y primer Romanticismo. El programa está protagonizado por el oratorio “I tesori nel giardino di rose”, de Alessandro Scarlatti (1660-1725). Se trata de una composición con una bella visión alegórica de la naturaleza profana y sagrada, interpretada por 2 voces e instrumentos. Tendrá lugar a las 20.30 horas y será un evento gratuito y abierto al público que, sin duda, el enclave de la concatedral permitirá disfrutar con toda su riqueza.

Actividades en el Palacio para todos los públicos

El viernes 12 de septiembre, a las 20.00 horas y por la entrada de la Cuesta del Marqués, tendrá lugar la obra de teatro infantil “Madame Giselle”, de Asunción Mieres y Emulsión Teatro. El sábado 13, la Fundación Tatiana se suma a la celebración de la Noche del Patrimonio con jornada de puertas abiertas en horario especial, de 20.30 a 00.00 horas. El sábado 20 de septiembre, el museo cobrará vida con las visitas teatralizadas de Insertus, algunos personajes del pasado se convertirán en anfitriones de nuestros visitantes y les guiarán por el palacio narrando en primera persona sus experiencias.

Una exposición especial por el X aniversario

Con motivo del X aniversario, la Fundación está preparando una exposición temporal de su colección de dibujos, inédita hasta ahora. Se trata de una colección de casi 80 dibujos reunidos por Narciso de Salabert y Pinedo (1834-1885), marqués de la Torrecilla y bisabuelo de la fundadora, que serán presentados en público por primera vez. La exposición está comisariada por la experta Anna Reuter y se inaugurará el próximo mes de octubre.

También en el marco del X aniversario del Palacio, la Fundación Tatiana colabora con la Real Academia de Extremadura en la organización de un ciclo sobre “La protección del Patrimonio Histórico”. Se trata de un ciclo mensual de Mesas Redondas que tendrá lugar en el mes de noviembre en la sala de conferencias del Palacio de los Golfines de Abajo.

El Palacio de los Golfines de Abajo alberga una parte de la colección artística de la Fundación, que se muestra a través de las diferentes visitas guiadas, y que ofrece la posibilidad de conocer la historia de Cáceres y de España, a través del linaje de los Golfines.

También custodia su Archivo Histórico, que conserva más de 9.000 documentos y cuenta con su versión digital, que fue presentada al público en la Real Academia de la Historia en el año 2021. De este modo, sus fondos documentales se ponen a disposición de todo el mundo para su consulta online y sin necesidad de registro.

En el año 2023 se dio por finalizado el proyecto de musealización con la apertura de nuevas salas expositivas que se añadían al recorrido de la visita. Desde su apertura al público, el Palacio de los Golfines de Abajo ha recibido cerca de 300.000 visitas, tanto a su colección permanente como a las exposiciones temporales y han sido varias las iniciativas llevadas a cabo por la Fundación para contribuir al conocimiento de la historia de Cáceres y del legado de la fundadora, Tatiana Pérez de Guzmán el Bueno

Los trabajos de restauración culminaron con la publicación del libro “El Palacio de los Golfines de Abajo y su enclave”, editado por la Fundación y ediciones Lunwerg, con prólogo del arquitecto Emilio Tuñón. El libro es el resultado de varios años de investigación, empleando la última tecnología digital, de los arquitectos Adela Rueda y Pablo Cruz. Este estudio se viene a sumar al realizado por la Fundación sobre la genealogía de la familia de los Golfines, con sendos volúmenes que estudiaban el linaje cacereño y el cordobés de los Pérez de Guzmán el Bueno, realizado por el historiador Gonzalo J. Herreros y editado por Dyckinson en 2018.