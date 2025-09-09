El parque Gloria Fuertes, más allá de las baldosas rotas: un problema social entre alcohol y personas sin hogar en Cáceres

Cánovas, una de las zonas de paseo por excelencia de Cáceres. Cientos de viandantes recorren día a día la arbolada avenida de España para ir a trabajar, al colegio, a hacer gestiones o, simplemente, por disfrute. Como por disfrute también son muchos los que deciden tomarse un descanso en sus bancos, en el Quisco de la Música o en el Quisco Colón. Tampoco faltan los niños que, acompañados de padres, abuelos o cuidadores, llegan a los parques infantiles que guarda el entorno. Sin embargo, hay uno donde los gritos de los niños no suenan. Casi nadie se tira por su tobogán y sus columpios permanecen estáticos. Es el que se ubica en el parque Gloria Fuertes de Cáceres, la parte baja del paseo, donde la sensación de deterioro impera entre los vecinos y en la que emerge un problema social.

Arreglo de las baldosas y alcorques

Todo aquel que transite por el entorno estos días comprobará algo: hay obras en Cáceres. Así pues, el ayuntamiento de Cáceres anunció que con el inicio de septiembre arrancarían los trabajos de rehabilitación de baldosas en la avenida de España. Concretamente, la reposición de 150 metros cuadrados de pavimento deteriorado, así como reparaciones de alcorques. "La intervención permitirá ofrecer un paseo más seguro y cómodo en una de las zonas más transitadas de la ciudad y, sobre todo, damos soluciones a las incomodidades que los viandantes sufren, en su mayoría en días de lluvia, donde se producen salpicaduras por el mal estado de sellado de las baldosas", apostilló el concejal de Infraestructuras, Víctor Bazo.

Aunque para los vecinos, la necesidad de las actuaciones, que supondrán una inversión de 40.000 euros (se incluyen, también, trabajos para mejorar la accesibilidad en el barrio de Los Castellanos), van más allá de solventar la problemática relacionada con los chubascos. "El otro día vimos a una señora que se cayó porque se tropezó con un baldosín que estaba levantado", cuenta Rosa, cacereña que atraviesa la avenida, a la altura de Virgen de la Montaña, todos los días para ir a trabajar. "La rehabilitación del pavimento era totalmente necesaria", añade.

El problema del "ambiente"

"Hay ciertos tramos que hay que remodelar porque la inestabilidad del suelo hace que, incluso, una persona joven pueda tropezarse", anota Gilberto. Pero, además, ambos vecinos suman otras cuestiones a la lista de tareas pendientes en el parque Gloria Fuertes, que tienen que ver, según Rosa, con "el ambiente que hay", ese problema social. "Pasas por las mañanas y encuentras latas de cerveza y personas ingiriendo licor", describe él. "Se debe hacer frente a ello para que las familias, que van con sus niños o sus mascotas, puedan tener tranquilidad y seguridad dentro del parque", agrega.

Más allá de eso, el cacereño asegura que "se ha visto que han mejorado la limpieza en el parque Gloria Fuertes y la recolección de basura en los últimos días", pero considera que hay que darle más atención a la zona, "que en los últimos meses estaba abandonada, en cuanto a iluminación, limpieza o baños públicos".

Los sanitarios

En cuanto a los sanitarios del parque, son muchos quienes hacen hincapié en su deterioro. "Están fatal, y eso sí que se echa de menos, en todas las ciudades tiene que haber porque vienen bien", considera una paseante que prefiere no decir su nombre. "Lo que ocurre es que estaban mal utilizados, entraba gente que estaba mal, pobrecinos", añade.

Daniel, otro cacereño, se mantiene en la misma línea. "Se encuentran en muy mal estado, los tenían que arreglar". Desde su punto de vista, se necesita también un "adecentamiento de las plantas" y el mantenimiento del parque infantil Gloria Fuertes. Se muestra a favor de la rehabilitación, pues considera que "lo que es de todos lo tenemos que tener en buenas condiciones", pero pone el foco en "otras zonas de Cáceres que necesitan rehabilitación".

Una zona "muy transitada pero poco habitada"

"Paso todos días y hace falta que hagan algo, porque unas veces está muy bien, pero otras está bastante deteriorado. Lo veo en que el césped no está bien cuidado, o en que los perros hacen pis y caca en todos los sitios, aunque eso es una cuestión de civismo", considera Ana, extremeña que lleva años afincada en la ciudad. De nuevo, pone el foco en la problemática social en el parque Gloria Fuertes. "Esta parte es muy transitada, pero muy poco habitada. De aquí para arriba nos sentamos más, porque algunos días ves a muchos acostados en los bancos, y eso hace que la gente prefiera ir más arriba", concluye la vecina.

En definitiva, casi todos coinciden en el desafío social que afronta el parque Gloria Fuertes de Cáceres. También, en la cuestión del abandono del parque, si bien es cierto que el ayuntamiento de Cáceres ya trabaja para poner solución al desgastado pavimento de la avenida de España.