El Gran Circo Hipódromo Arriola llega a Cáceres

En mayo de 1943, Cáceres vive una nueva Feria de Mayo. Por primera vez en la ciudad y situado en el Real de la Feria, llega el Gran Circo Hipódromo Arriola. El programa de actos incluye también seis toros de Juan Belmonte para Domingo Ortega, Pepe Bienvenida y Juanito Belmonte. Días más tarde, Enrique Gazapo, es nombrado director general de Correos y Telecomunicación en Cáceres.

Familia Arriola

En la historia del circo en España, la Familia Arriola ocupa un lugar destacado como artistas cuya tradición continúa vigente gracias a las nuevas generaciones que mantienen el apellido en lo más alto del arte circense. Actualmente, bajo la dirección de Pepe Arriola, el Circo Arriola sigue recorriendo ciudades por todo el país. Desde sus inicios, con figuras como Adriana, Coral, Esmeralda, Antonio y Enrique, este grupo destacó en 1962 en el Circo Monumental de Feijoo - Castilla con números innovadores como equilibrios sobre bolas gigantes y actuaciones en cama elástica.

Con una presencia imponente y un equilibrio perfecto entre el talento serio y cómico, los Arriola gozaron de gran reconocimiento internacional, actuando en Europa, América y en lugares emblemáticos como el Madison Square Garden de Nueva York, además de colaborar con el histórico Circo Ringling Brothers y participar en varias películas, consolidándose como auténticos embajadores del circo español en el mundo.