MasterChef Celebrity se lleva el 'prime time' a su paso por Trujillo

'MasterChef' regresó anoche a tierras extremeñas, en su versión 'Celebrity', con un triunfo en audiencias a su paso por Trujillo. Una media de 864.000 espectadores sintonizaron anoche con el 'talent show', que venció en su franja horaria y mostró el monumental escenario trujillano en su prueba de exteriores, en la que actuó de maestro de ceremonias el chef Toño Pérez de Atrio (un habitual del formato). La emisión superó ampliamente el doble dígito en el 'prime time' con un 15,3% cuota de pantalla (con el triunfal regreso de 'La Revuelta' como telonero).

A vista de pájaro

Tras el duelo de titanes del access entre Broncano y 'El Hormiguero' de Pablo Motos, 'MasterChef Celebrity' recogió la corona para llevarse la noche en su segunda semana. El 'talent' baja con respecto a su estreno de la semana pasada, pero anota un sólido15,3% y 864.000 televidentes.

La prueba de exteriores mostró la monumental y renacentista plaza Mayor de Trujillo, presidida en todo momento por su famosa estatua ecuestre de Francisco Pizarro. Los concursantes hicieron varias menciones al conquistador. Las tomas con dron mostraron los palacios y casas señoriales a vista de pájaro. Además, dos de sus concursantes jugaron en casa: Soraya Arnelas y Jorge Luengo.

Esta es la segunda vez, en lo que va de año, que Extremadura se promociona en la prueba de exteriores del concurso de TVE. A mediados de abril se emitió el programa de 'MasterChef 12+1' grabado en Plasencia con sus catdrales como telón de fondo. La presidenta de la Junta de Extremadura, María Guardiola, participó como comensal en el banquete de la prueba, junto a nombres propios como el chef Mario Clemente, del restaurante Alberca.