Un millón de euros para controlar la calidad de la segunda fase del hospital Universitario de Cáceres

La Junta de Extremadura ha dado luz verde a un nuevo contrato relacionado con la segunda fase del hospital Universitario de Cáceres. Según ha aprobado este martes el Consejo de Gobierno, la administración regional ha autorizado al Servicio Extremeño de Salud (SES) a que contrate la calidad de la obra que se acometerá en un corto periodo de tiempo.

En concreto, el contrato cuenta con un presupuesto de 1.052.700 euros, de los que un 85% se financiará con cargo a los fondos europeos (fondos Feder). El anuncio de este nuevo contrato destinado al futuro complejo hospitalario se produce dos meses después de que también el Consejo de Gobierno, a través de la consejera de Salud, hiciera público que finalmente, tras meses de espera, arrancaba el proceso para elegir la empresa que acometería las obras.

El plazo para que las empresas presenten sus propuestas finaliza a finales de septiembre y a partir de ahí, se abre un periodo de alegaciones. Si todo avanza en el plazo contemplado y no hay imprevistos, las tareas podrían comenzar ya en 2026. Una vez adjudicadas, se prolongará durante 42 meses. El proyecto, que la consejera ha calificado como "la mayor obra de la historia del servicio extremeño de salud" cuenta con un presupuesto de 219 millones de euros.

En cifras

Añadió que la segunda fase sumará al complejo hospitalario 431 camas, 10 nuevos quirófanos, 182 nuevas consultas, 20 boxes de UCI, 12 camas de corta estancia, dos salas de resonancias, cuatro salas de rayos X y dos salas de Tac además de una residencia de familiares con treinta habitaciones. Del mismo modo, contempla una nueva base mixta de emergencias para ambulancias y helicópteros.