La Noche del Patrimonio duplica sus actividades en Cáceres: visita guiada al Hilton de Godoy y concierto de Diana Navarro

¿Se imaginan poder adentrarse en el mismo día de decenas de espacios patrimoniales con siglos de antigüedad? Este fin de semana se celebra la Noche del Patrimonio en los 15 municipios pertenecientes al Grupo de Ciudades Patrimonio de la Humanidad, y Cáceres abre las puertas de los mejores enclaves de su casco histórico para que todo el mundo pueda disfrutar de su riqueza y belleza.

Presentación

El alcalde de la ciudad, Rafa Mateos, ha presentado la cita este martes en los soportales del ayuntamiento, que ha definido como "una de las más importantes en el panorama cultural de nuestra ciudad y más esperados por el público". Se celebrará el próximo sábado, 13 de septiembre, entre las 20.00 y las 00.00 horas. "Es una cita única y especial, que solo se puede vivir una vez al año", incidió el regidor, acompañado de los ediles de Cultura y Patrimonio, Jorge Suárez y Ángel Orgaz.

Repique de campanas

A la hora de comienzo, un repique de campanas desde los templos de Santo Domingo, San Juan, Santiago y San Mateo dará el pistoletazo de salida a las actividades. Este año, se duplica el número de actividades programadas (hay unas 40, casi el doble que el año pasado) y abrirán sus puertas 34 espacios, que son tres más que en la pasada edición. A los palacios, conventos e iglesias que fueron partícipes se sumarán en esta edición el nuevo hotel Hilton de Godoy, el palacio de los Marqueses de Monroy (sede de la Cámara de Comercio) y la iglesia de Santo Domingo.

Récord de actividades

Estará dividida en tres partes. La primera, Vive Patrimonio, que llega con récord de actividades. Habrá hasta 40, que recogen todas las disciplinas artísticas y culturales. Contará con un recital de saxofones ofrecido por el Conservatorio Hermanos Berzosa. También habrá conciertos del dúo compuesto por Raúl García y Silvia Valadés, y del Trio Ceres London. El Helga celebrará una dj session; la compañía Teatrapo ofrecerá su espectáculo Elementes en la Plaza Mayor;el Museo de Cáceres ofrece la recreación histórica ‘Mansa Alborada’ sobre la reconquista de Cáceres; habrá un espectáculo de humor en la Plaza de San Jorge para acercar la ópera al gran público; habrá una ruta poética en el Palacio de la Isla; danza en la Fundación Tatiana con el espectáculo ‘Giselle’; cine en la Filmoteca de Extremadura y más.

Puertas abiertas en el ayuntamiento

También habrá jornada de puertas abiertas en el ayuntamiento, que es de las actividades que más curiosidad suscita a los visitantes. Volverán a entrar en el despacho y el salón de plenos, donde se instalará la exposición Códice Original de los Fueros de Cáceres. También habrá un nuevo taller de artesanía: al de Girasoles se une Spritzart Studio. Este último animará a niños y niñas de entre 6 y 10 años a participar en el taller ‘Cáceres en Papel’, en los que desarrollarán su creatividad a través de marcapáginas y postales. El taller de Girasoles estará dirigido a niños y niñas de entre 5 años y 12 años, que fomenta y pone en valor la artesanía desde edades tempranas.

Escena Patrimonio

En la tercera parte de esta edición, en Escena Patrimonio, disfrutaremos este año del espectáculo ‘Lastre’ de la coreógrafa Sol Picó. Picó es premio nacional de danza y una de las coreógrafas más importantes de la escena española e internacional. Vamos a tener la suerte de poder vibrar con su propuesta ‘Lastre’ en el Foro de los Balbos en dos pases, uno a las 21 horas y otro a las 22.30 horas. La entrada es libre hasta completar aforo.

Concierto final

Y como fin de fiesta, volverá a celebrarse un concierto en la plaza Mayor de Cáceres. Si el año pasado fue la Orquesta de Extremadura, esta edición será un concierto de Diana Navarro, quien pondrá el colofón a una intensa tarde-noche cultural en Cáceres. La artista ofrecerá un recorrido por sus canciones más emblemáticas, en un repertorio en el que se escuchará la copla, el flamenco, la lírica y la música electrónica, creando un lenguaje propio que conecta con todo tipo de público. Comenzará en torno a las 23.00 horas.

