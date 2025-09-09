Paco Flores se postula para sustituir a Raquel Mirat en el Grupo Municipal Vox de Cáceres

A falta de confirmación oficial, el encargado de sustituir a Raquel Mirat como concejala en el Grupo Municipal Vox del Ayuntamiento de Cáceres será Francisco Flores Mancebo. Diplomado en magisterio, actualmente es maestro de Religión Católica en Arroyo de la Luz.

En el pleno de este mes se aprobará la marcha de Mirat, que alegó una "situación laboral incompatible para el desarrollo de ambos cargos" y comenzarán los trámites para que Flores sea su reemplazo, que primero se debe aprobar en el Comité Ejecutivo Provincial. La edil alegó que «no es una decisión fácil», sino «compleja y muy meditada». Pero que «por respeto a la institución, al proyecto político al que represento y a los ciudadanos, es el paso más coherente y honesto que puedo dar».

Paco Flores tiene 54 años, era el número 3 en la lista de Vox para el Ayuntamiento de Cáceres y es el vicepresidente del partido a nivel provincial, así como vicesecretario de Organización. En sus redes sociales presume de que sus valores son la familia, la lealtad al Rey y el país. Se mostró crítico con el gobierno local cacereño cuando izó las banderas LGTB en honor al Día del Orgullo el pasado mes de junio, que luego coincidió con la celebración del Corpus Christi.